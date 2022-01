De 'Buffy, cazavampiros' a 'The O.C.': los escándalos detrás de las series de tu adolescencia

La nostalgia es un sentimiento poderoso, también en la ficción. Tendemos a mirar con mayor afecto aquello con lo que crecimos que lo que ahora consumimos, abrazando esa frase hecha que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. Sí, Sex Education o La vida sexual de las universitarias dan mil vueltas a las series juveniles de los 2000 en prácticamente todas las áreas (inclusividad, diversidad, feminismo), pero fue inevitable emocionarnos cuando HBO Max añadió a su catálogo títulos como The O.C. o One Tree Hill.

Sin embargo, muchas de esas ficciones televisivas con las que crecimos la generación millennial fueron un tormento para sus actores y trabajadores. Poco nos imaginábamos que Joss Whedon, artífice de esa Buffy, cazavampiros que por fin ponía a una heroína rubia al frente, tenía conductas autoritarias y misóginas en el set de rodaje de la ficción. Repasamos los escándalos y las disputas detrás de aquellas apuestas que marcaron nuestros años de juventud en la pequeña pantalla.

'Buffy, cazavampiros'

'Buffy, cazavampiros' Cinemanía

Arranquemos con la madre de todos los dramas. Y, sobre todo, intentemos resumirlo en unos pocos párrafos. Hace poco menos de un año, la actriz Charisma Carpenter, que dio vida a la pija reconvertida en experta en el arte de matar vampiros Cordelia Chase primero en Buffy, cazavampiros y después en Ángel, acusaba a Joss Whedon de abuso de poder en un comunicado en el que narraba varios episodios de acoso y misoginia que vivió con el creador de ambas series.

Las acusaciones de la intérprete se sumaban así a las que el actor de Liga de la Justicia Ray Fisher formuló contra Whedon en verano de 2020, y que llevaron a una investigación de su comportamiento en el plató del filme de DC por parte de Warner Bros. Hace unos días, Whedon finalmente rompía su silencio y se refería, entre otras cosas, a su actitud durante la realización de la ficción televisiva que lo catapultó a la fama, justificándose con que “era joven”.

“Gritaba, a veces había que gritar. Supongo que me enfadaría, pero nunca llegué a ser físico con la gente”. Eso no quita que se sienta “jodidamente mal por ello”, pero ha asegurado que las declaraciones de Carpenter son parcialmente falsas.

La actriz había afirmado que Whedon la había llamado “gorda” cuando estaba embarazada. El director le habría preguntado si iba a tenerlo y, una vez dio a luz, la despidió. “No la llamé gorda, por supuesto que no”, ha asegurado ahora Whedon. Tras estas declaraciones, Carpenter ha respondido al creador en redes sociales, llamándolo "jefe tiránico y narcisista que aún es incapaz de aceptar su responsabilidad y simplemente pedir perdón".

Además de Carpenter, James Marsters (Spike) ya desveló el encontronazo aque tuvo con el creador porque este no estaba de acuerdo con que la audiencia se hubiera encariñado tanto con su personaje. "Recuerdo que [Joss Whedon] me sujetó contra una pared un día y me dijo: 'No me importa lo popular que seas, chaval, estás muerto. ¿Me has oído? Muerto. ¡Muerto!", aseguró.

Amber Benson (Tara) también afirmó que Buffy era un entorno de trabajo tóxico y Michelle Trachtenberg (Dawn) declaró que había una norma tácita según la cual el director no podía quedarse a solas con ella en el set, algo que Whedon ahora niega.

'Dark Angel'

'Dark Angel' Cinemanía

Esta ficción creada por James Cameron nos descubrió a Jessica Alba (ojo con los nombres propios que nos gastamos aquí), una soldado imbatible combinaciones genéticas mediante. Otra estrella en ciernes que se pasó por la serie fue Jensen Ackles (Sobrenatural), que daba vida a los gemelos Ben y Alec, y ha asegurado ahora que su experiencia trabajando con Alba fue "horrible".

En una entrevista para Inside of You, el actor que pronto se estrenará en The Boys ha confesado que fue difícil lidiar con la actriz, de 19 años por aquel entonces. "Ella era horrible", ha recordado: "Se lo dije a la cara. Yo era el chico nuevo y la tomó conmigo la protagonista. Como la peor trifulca entre hermanos".

"Me dijo: 'Vaya, aquí está el chico guapo que la cadena ha traído simplemente como adorno porque eso es lo que necesitamos", ha explicado: "Entonces respondí: 'Parece que vamos a tener a la Alba cabrona hoy, así que agarraos'. Era ese tipo de relación, pero no me lo puso fácil".

El actor asegura que su relación con su excompañera es buena a día de hoy y que Alba lo apoyó cuando su abuelo murió durante el rodaje de la serie. También entiende que la joven estaba sometida a mucha presión al frente de una ficción como Dark Angel: "Era muy joven y mantenía una relación inestable que le causaba bastante estrés". Recordemos que la actriz salió con su compañero de reparto Michael Weatherly, 12 años mayor que ella.

'One Tree Hill'

'One Tree Hill' Cinemanía

En 2017, las actrices y el equipo de One Tree Hill firmaron una carta acusando a Mark Schwahn, creador de la serie, de acosar a las mujeres de la serie. La guionista Audrey Wauchope fue la primera en denunciar que el showrunner la había acosado sexualmente, describiendo situaciones muy desagradables en la sala de guionistas y afirmando que en la serie se contrataba o no a los guionistas mujeres dependiendo de su aspecto físico.

Actrices protagonistas como Sophia Bush, Hilarie Burton, Bethany Joy Lenz o Danneel Harris lanzaban entonces un comunicado respaldando a Wauchope y confirmando sus palabras. "Muchas de nosotras hemos sido manipuladas psicológica y emocionalmente. Algunas incluso están en tratamiento por estrés postraumático", se leí en la nota: "Más de una mujer de nuestra serie ha visto amenazada su carrera".

"Nos ha salvado, y nos salva, nuestro apoyo y nuestra fe las unas en las otras. Hemos confiado en nosotras mismas. Hemos creado espacios en los que hablar en torno a esto y sobre cómo manejarlo. Hemos advertido a las mujeres nuevas que llegaban. Hemos entendido que esto estaba sistematizado de tal forma que quedaba fuera de la vista del estudio y también hemos entendido que todo el mundo sabía al menos algo", seguía.

"Muchas hemos permanecido en silencio de forma pública porque queríamos que Tree Hill siguiera siendo el lugar 'en el que todo es bonito y todo está a salvo' para nuestros fans, muchos de los cuales nos han dicho que la serie les ha salvado la vida", explicaban en aquel momento: "Sin embargo, la realidad es que ningún espacio está a salvo cuando hay un cáncer infeccioso comiéndoselo por debajo".

Hilarie Burton (Peyton) relataría más tarde que Schwahn trató de propasarse con ella en dos ocasiones, llegando a besarla en la boca sin su consentimiento y a tocarla de forma inapropiada en presencia de su esposa. En palabras de la actriz, este depredador trataba de crear conflictos entre las mujeres en el set, era verbalmente abusivo y difundía falsos rumores sobre relaciones que había tenido con otras trabajadoras del equipo.

'The O.C.'

'The O. C.' Cinemanía

Más allá de las desavenencias entre compañeros y las aspiraciones de estrellita de los actores jóvenes, que se volvieron algo soberbios tras el éxito de la serie, como ellos mismos han admitido, fue Mischa Barton (Marissa) la que hace un año sorprendió a los fans asegurando que fueron l bullying y el entorno de trabajo los que habían provocado su salida de la ficción en la tercera temporada.

La protagonista de The O.C. explicaba que su trágica marcha fue "un poco complicada", pero que empezó bastante pronto, con la adición de Rachel Bilson (Summer) a la ficción: "Tuvo mucho que ver con que sumaran a Rachel en el último momento como, tras la primera temporada, regular en la serie y con un salario igual al del resto. Y una especie de acoso por parte de los hombres en el set que fue una mierda".

La actriz también aseguró que se sintió "muy desprotegida" durante aquellos años de fama desmedida y que "trabajaba probablemente más horas" que el resto de actores: "Había gente en el set que fue muy cruel conmigo. No era el mejor ambiente para una chica joven y sensible que además había sido arrastrada al estrellato".

'Anatomía de Grey'

'Anatomía de Grey' Cinemanía

Los dramas que tienen los trabajadores y los pacientes de este hospital de Seattle solo son comparables a los de los actores que les dan vida fuera de cámara. En una entrevista en 2019, Ellen Pompeo (Meredith) reconoció haber pensado en abandonar la serie por sus terribles condiciones: "En los primeros 10 años tuvimos problemas culturales serios, muy malos comportamientos, un ambiente de trabajo realmente tóxico".

Entre lo más destacado, cómo olvidar el altercado entre Isaiah Washington (Burke) y Patrick Dempsey (Derek) después de que el primero lanzara un insulto homófobo a T. R. Knight (George). Tras el incidente, la cadena optó por no renovar el contrato de Washington.

Tampoco podemos olvidarnos de Katherine Heigl (Izzie), que en 2008 se borró de la lista de nominaciones a los Emmy porque consideró que no había dado su mejor actuación en la serie, lo que cabreó a los guionistas y productores de la ficción. Dos años después, no se presentó a trabajar y dejó en evidencia a la productora, lo que apresuró su salida de la serie.

Hace unos años, Dempsey también fue acusado de comportarse como un divo en el set. "Había problemas. No eran sexuales. Era más bien que aterrorizaba en el set. Algunos miembros del elenco sufrieron trastorno de estrés postraumático por él", contaba el productor ejecutivo James D. Parriott.

'Sensación de vivir'

'Sensación de vivir' Cinemanía

Los dramas adolescentes de los protagonistas de Sensación de vivir sobrepasaron la pantalla en ocasiones. La trifulca más sonada dentro del elenco tuve que ver con la reputación de diva de Shannon Doherty (Brenda), quien después admitiría que se comportó de esa forma porque era infeliz en ese trabajo.

"Era terrible porque siempre llegaba tarde, tenía una actitud cruel y mostraba indiferencia", aseguraba el guionista Charles Rosin: "No es que arruinara la serie ni nada por el estilo. Pero molestaba tremendamente al elenco". Tanto fue así que Tori Spelling (Donna) fue a hablar con su padre, el productor Aaron Spelling, en nombre de los actores para pedirle que despidieran a Doherty tras un altercado físico entre esta y Jennie Garth (Kelly).

"Sentí que era parte de algo, un movimiento, que le costó a alguien su sustento", admitiría Spelling en 2015: "¿Era ella una persona horrible? No. Era una de las mejores amigas que he tenido". Pero la gota que colmó el vaso fue que Doherty se cortó el pelo en medio del rodaje y decidieron prescindir de ella al final de la cuarta temporada.

'Embrujadas'

'Embrujadas' Cinemanía

El de Sensación de vivir no fue el único encontronazo que vivió Doherty con sus compañeros en un set de rodaje. El otro gran éxito televisivo que protagonizó, Embrujadas, también terminó prescindiendo de ella debido a su comportamiento y su mala relación con Alyssa Milano.

En octubre de 2021, Milano finalmente se refirió a esta 'guerra' entre ambas intérpretes durante el rodaje de la serie, asumiendo su parte de culpa. “Creo que uno de los principales motivos de nuestra lucha vino de sentir que estábamos en competencia la una con la otra”, afirmaba.

“Podría asumir gran parte de la responsabilidad de la tensión que tuvimos", admitía: "Sentíamos que estábamos en competencia la una con la otra en lugar de entender esa hermandad de la que se hablaba tanto en la serie. Y tengo algo de culpa por participar en eso”.

'El príncipe de Bel-Air'

‘El príncipe de Bel-Air’ CINEMANÍA

En septiembre de 1993, El príncipe de Bel-Air regresaba a la pequeña pantalla norteamericana con el estreno de su cuarta temporada. Will (Will Smith) y Carlton (Alfonso Ribeiro) se iban de casa, Nicky Banks (Ross Bagley) se unía al clan y la tía Viv sufría una inesperada transformación. Janet Hubert, la actriz que le había dado vida durante las tres primeras entregas, era sustituida por Daphne Maxwell Reid.

Todo se debía, en resumidas cuentas, a la mala relación entre Hubert y Will Smith. Al parecer, durante sus tres años en la ficción, hubo varias discusiones entre el protagonista y su tía televisiva debido a luchas de ego encarnizadas: que si ella quería más protagonismo, que si él tenía caprichos de estrella, que si ella se quedó embarazada cuando no podía por contrato...

Sea como fuere, todo se tradujo en innumerables broncas que el equipo decidió resolver con un cambio de actriz. Hace dos años, finalmente decidían enterrar el hacha de guerra y reencontrarse en la reunión por el 30 aniversario de la serie. "No quiero ser ese tío. Salgo y hablo sobre la comprensión y las relaciones humanas, y después tengo a alguien con el que no me he hablado en 27 años", decía Smith: "Estoy muy contento de que nos hayamos reconciliado y espero que otra gente pueda aprender de ello".

'Mujeres desesperadas'

'Mujeres desesperadas' Cinemanía

Otra serie a la que no le faltaron dramas propios de una telenovela tanto dentro como fuera de la pantalla fue Mujeres desesperadas. La batalla entre las protagonistas empezó cuando Teri Hatcher (Susan) se alzó con el Globo de Oro en 2005. Un año después, cuando las cuatro protagonistas y Nicollette Sheridan (Edie) protagonizaron una foto en bikini para Vanity Fair, la tensión era palpable, tal y como reconocerían responsables de la publicación.

Al parecer, un representante de ABC network pidió a la revista que Hatcher no fuera la primera en elegir sus prendas ni apareciera en el centro de la foto. Sin embargo, la actriz fue la primera en elegir su ropa, para enfado de sus compañeras. Además, pusieron a Hatcher junto a Marcia Cross (Brie), en medio de la foto, enfureciendo a la pelirroja. Al final, terminaron cambiando la instantánea para situarla a un lado.

La portada de 'Vanity Fair' Cinemanía

Además, el 2010 y tras la muerte de su personaje, Sheridan demandó al creador Marc Cherry, acusándolo de acosarla en el set y de amenazarla con despedirla tras el incidente. El caso fue desestimado.

Y para colmo, en 2019, con la serie ya terminada y Felicity Huffman (Lynette) implicada en el escándalo de las universidades, Eva Longoria (Gabrielle) desveló un episodio ocurrido durante el rodaje de la ficción en el que su compañera la defendió de "una gran estrella" que le hacía bullying. "Temía los días que tenía que ir a trabajar con esa persona porque era pura tortura", afirmaría la actriz: "Hasta que un día, Felicity le dijo que ya era suficiente al bully y todo paró".

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.