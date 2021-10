David Harbour tranquiliza a los fans: ‘Stranger Things’ no va a terminar como ‘Perdidos’

¿Existe un límite para las veces que los ciudadanos de Hawkins pueden ponerse en peligro? No es que sea una duda que atormente a los fans de Stranger Things, pero sí que es cierto que con el paso de las temporadas es evidente que la suspensión de la incredulidad tiene un límite, y que los misterios están siendo objeto de cierta acumulación. Los hermanos Duffer, por su parte, aún no han dicho abiertamente cuándo concluirá la serie estrella de Netflix, estando muy ocupados puliendo los detalles de una cuarta temporada que se ha aplazado considerablemente a causa de la crisis del coronavirus. En los últimos meses, sin embargo, se han ido publicando los primeros avances, anticipando nuevas incógnitas para Once (Millie Bobby Brown) y sus amigos.

Por ejemplo, la casa Creel, que fue presentada durante el pasado TUDUM 2021 de Netflix sin que supiéramos mucho de ella más allá de que sería vital en la trama de Stranger Things 4. David Harbour, intérprete del sheriff Hopper en la serie, ha aparecido recientemente en la Comic Con de Nueva York para hablar de qué podemos esperar de los nuevos capítulos, afirmando creer que “tiene la mejor trama”. Su personaje había muerto supuestamente al final de la anterior temporada, pero un teaser previo ya nos lo presentó trabajando en un retirado campo de contención soviético. Uno del que, claro, tendrá que escapar, en una huida con aparentes reminiscencias a La gran evasión y Alien 3.

“Luego también está este nuevo asunto de la casa Creel, que estará muy relacionado con todo lo que ocurre en Hawkins”, declaró Harbour según recoge Entertainment Weekly, para a continuación mostrarse consciente de lo mucho que se está complicando el argumento de Stranger Things. En ese sentido quiso tranquilizar a los fans: “Lo que estamos tratando de hacer, mientras desarrollamos la serie, es echar la vista atrás para asegurarnos de que no llegaremos a un final como el que fue el de Perdidos, según muchos”, aseguró. “¿Qué pasó con el oso polar? Intentamos tener en cuenta todos los elementos para que se convierta en algo completo, y la cuarta temporada trabaja mucho en esa dirección”.

Perdidos, desarrollada por J.J. Abrams, Jeffrey Lieber y Damon Lindelof, también fundamentaba su atractivo en el enigma pero con el paso de las temporadas este se había vuelto tan complicado que la serie se vio incapaz de dar con una respuesta satisfactoria para los espectadores. Según Harbour, no es algo que debamos temer de Stranger Things, pues los hermanos Duffer están siendo especialmente cuidadosos. Tanto para que el final de la serie cumpla las expectativas, como para posiblemente dar pie a algún que otro spin-off. No hay nada confirmado, pero ya ha habido rumores de que este podría venir encabezado por Brown. En cuanto a la nueva temporada, podemos esperarla para 2022.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.