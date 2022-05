David Fincher dirige uno de los episodios de 'Love, Death + Robots Vol. 3': tráiler completo

¿Te gusta David Fincher? Entonces seguro que ya tenías marcado en el calendario el 20 de mayo, la fecha de estreno en Netflix de la tercera entrega de la antología Love, Death + Robots que produce junto a Tim Miller. Pues bien, ahora tienes un motivo para subrayar todavía más esa marca en rojo: será cuando puedas ver el debut de Fincher en la animación.

El director de El club de la lucha y Perdida firma como director uno de los episodios de Love, Death + Robots Vol. 3. Acompañándole en su debut en el mundo animado cuenta con un viejo colaborador: Andrew Kevin Walker, el guionista de Seven. Suyo es el guion de Bad Travelling, el corto de esta antología que ha dirigido Fincher, inspirado en una historia del escritor inglés Neal Asher, quien ya firmó el episodio Snow in the Desert uno de los mejores valorados del segundo volumen de la colección.

En Bad Travelling, un buque de cazadores de tiburones se enfrenta a una descomunal criatura crustácea. Puedes ver las primeras imágenes del corto de Fincher en el nuevo tráiler de Love, Death + Robots Vol. 3 que ha publicado Netflix.

