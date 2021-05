Dave Filoni ya era el director creativo de Lucasfilm (pero el estudio se olvidó de decírnoslo)

Menudo alegrón se llevaron ayer muchos fans de Star Wars. Dave Filoni, el cerebro detrás de The Mandalorian, Star Wars Rebels y muchos otros de los mejores productos de la franquicia, había sido ascendido a director creativo de Lucasfilm. La noticia generó una enorme ola de entusiasmo en redes sociales… pese a no tratarse en absoluto de una novedad.

Según informa Variety, Filoni lleva ejerciendo como mandamás en este puesto desde el verano pasado, cuando Kathleen Kennedy le escogió para el puesto. La clave de esta ola de entusiasmo (en la que participaron incluso actores de The Mandalorian como Ming-Na Wen y Katee Sackhoff) está en que Lucasfilm no actualizó en aquel momento el perfil del productor, director y guionista.

Solo podemos especular sobre si esto se debió a políticas internas de la compañía o a un simple despiste.

Fechas aparte, Filoni corona de esta manera una carrera triunfal (a la par que galáctica) que arrancó en 2005, cuando George Lucas en persona le escogió para sacar adelante la serie The Clone Wars.

Podemos estar seguros de que, conforme vayan estrenándose nuevas series como Ashoka, The Rangers of the New Republic y, sobre todo, The Book of Boba Fett, la Fuerza se hará aún más poderosa en él.