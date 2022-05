Darth Vader está de vuelta: tráiler final de 'Obi-Wan Kenobi'

May the Fourth be with you, pero sobre todo que sea en buena compañía y con algo a lo que sujetarse, porque vienen curvas. Disney+ ha lanzado el tráiler final de Obi-Wan Kenobi con motivo del día internacional de Star Wars y para promocionar la que será su próxima gran serie en la plataforma.

En el primer tráiler de la serie ya se nos presentaba a Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) casi como si siguiera igual que después de La venganza de los Sith. Quizá con una barba un poco más espesa y algo de canas, pero desde luego en la envidiable forma de la que hacía gala el jedi. También podíamos ver a antiguos personajes como el tío Owen (Joel Edgerton) o nuevos como Reva (Moses Ingram) o incluso un joven Luke Skywalker, por el que tiene que velar Kenobi en su estancia en Tatooine.

Sin embargo, había un personaje al que aún no habíamos visto en acción pero que estaba más que confirmada su presencia en la serie. Así es, estamos hablando del Darth Vader de Hayden Christensen, quien retomará el papel casi veinte años después de quedarse en la cuneta de Mustafar y para el que se ha preparado a conciencia. Una presencia que ha revelado este tráiler final y que se antoja como uno de los grandes momentos de la serie.

En este tráiler final también podemos ver más detalles de cómo es la vida de Obi-Wan en su décimo año de autoexilio impuesto por él mismo, así como de la orden del Imperio Galáctico comandada por el Gran Inquisidor (Rupert Friend) que va en su captura. ¿Darán caza a uno de los pocos jedi que quedan con vida? ¿Cómo será el esperado encuentro entre Kenobi y Anakin, su expupilo y amigo ahora convertido en todo un Lord Sith? Para saberlo habrá que esperar a su estreno el próximo 27 de mayo, en Disney+.

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.