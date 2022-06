Dan Povenmire lleva décadas siendo una pieza clave en varias de las series de animación televisivas más populares de los últimos tiempos, desde Bob Esponja y La vida moderna de Rocko hasta Los Simpson y Padre de familia.

Pero es como creador y showrunner que ha terminado de forjarse una identidad propia en la industria, firmando la ya legendaria Phineas y Ferb y ahora regresando con su nueva serie, Hámster y Gretel. Aprovechando su presencia en el festival de Annecy, hablamos con él sobre su carrera y este esperado estreno.

Hámster y Gretel es un relato de hermanos. Tras Phineas y Ferb, y con ello siendo también una parte crucial de La ley de Milo Murphy, ¿qué es lo que te atrae de esta clase de historias y relaciones?

Creciendo, la mayoría de mis historias venían de lo que hacía con mis hermanas. Eran mis familiares más cercanas, y tenemos un montón de historias de aquellos tiempos, y creo que subconscientemente todo eso sale mucho de ahí. Era de donde salían mis historias entonces, por lo que siento que es tierra muy fértil para crear nuevas historias.

Uno de mis episodios favoritos de Phineas y Ferb es ¡Vamos a reunir a la banda!, que si no me equivoco se basa un poco en tus propias experiencias musicales...

[Ríe] ¡Un poco! No tuvimos esa experiencia exacta porque nunca tuvimos demasiado éxito como banda.

Debería haber pasado, Phineas está llena de temazos.

Lo que más se basa en nosotros es que nuestros artistas decidieron caricaturizarnos directamente en la época del instituto. El cantante es yo cuando tenía melena, el batería es [el cocreador] Swampy Marsh y el bajista es Bobby Gaylor, uno de nuestros guionistas y la voz de Buford. Es una mezcla de nuestra banda del instituto y la banda posterior que formamos para componer la serie.

¡A eso iba con la pregunta! Porque Hámster y Gretel también es un musical, así que me preguntaba si también vas a firmar canciones para la misma y de ser así, como ha sido tu propia experiencia de reunir a la banda.

¡Pues es un poco rara! Porque en Phineas contaba con Swampy y con [el guionista] Martin Olson, y escribimos casi todas las canciones entre los tres, con distintas combinaciones. Y siempre estaban disponibles, siempre estaban ahí, así que cada vez que tocaba escribir una canción nos íbamos a la habitación más cercana y la escribíamos. Ahora están ocupados con otros proyectos, y he escrito un par de canciones con ellos por Zoom, pero la mayoría las tengo que escribir yo solo. ¡Y es divertido, pero me gusta más componer con otra gente!

Así que estoy intentando reunir otras combinaciones de cantautores, gente que me gusta, gente que he descubierto en TikTok... Siempre intento colaborar, porque de lo contrario todas las canciones me suenan igual, me suenan a mí. Me gusta contar con la sensibilidad musical de otras personas, porque siento que amplía mis horizontes.

Ahora que lo mencionas, has desarrollado una relación muy activa con tus fans justo a través de TikTok. Y esta dinámica realmente se remonta a los años, como en el episodio de Phineas y Ferb para el que reclutaste a artistas que hacían fanart de la serie. ¿Qué es lo que más gratificante te resulta de todo esto?

Sencillamente me encanta TikTok, y creo que salvó mi cordura durante la pandemia. Me enganché mucho a ello, porque ya estoy acostumbrado a crear cosas y ver la reacción de la gente a ellas. Así que cuando estoy entre proyectos y hay esta extraña pausa en la que no puedo lanzar nada para que la gente lo vea, ¡esto me lo permite!

Me paso dos años haciendo una serie solo para su propio equipo, y así es como estamos ahora con Hámster y Gretel. Cuando acabamos la película de Phineas, Candace contra el universo, ni siquiera podía hacer nada hasta que hubiéramos formado ese nuevo equipo; y hay algo maravilloso e inmediato en crear vía TikTok. ¡Pero hacer series de animación sigue siendo mi cosa favorita! [ríe]

Has creado series que usan el guion como punto de partida, pero también series escritas directamente en storyboard. ¿Cuál es la clave al decidir el formato adecuado para cada nuevo proyecto?

Parte de ello es que cuando hicimos Phineas, era mucho más fácil encontrar gente que pudiera escribir series en storyboard. Otra serie así acababa de terminar, y no había tanto trabajo ahí fuera. Pero es una categoría muy específica, la de los artistas de storyboard que también saben escribir. Es un talento que no encuentras tan a menudo, y ahora mismo hay tantas series en activo que es un poco más difícil toparse con ello.

También es que esta serie tiene un arco narrativo más claro, y creo que eso funciona mejor a través de un guión. ¡Si lo basas en la premisa y luego escribes el guión en el story, a menudo te vas por la tangente! Es lo que les pides que hagan, al final: “ten una vaga idea de una historia, ahora hazlo gracioso y vete por la tangente”. Y creo que ese es el tipo de serie que hace una persona joven [ríe].

En Phineas, yo muchas veces estaba allí de las 8 de la mañana a las 11 de la noche. Hay una energía diferente ahí, y también puede ser muy divertida, pero creo que es más fácil tratar de mantener todo en una línea recta hacia la meta cuando tienes una serie enteramente guionizada.

Lo que no hacemos es tenerlo escrito en piedra. Lo escribimos todo, pero nuestros artistas de storyboard también aportan chistes y contribuyen elementos, simplemente lo hacen en el contexto del guion. Si quieren volverse locos con unas cuantas frases, pueden, pero hay más estructura reforzándolo. Y creo que todo eso es porque a) soy viejo, y b) es inevitable al tratar de contar una historia más grande. En Phineas, cada episodio era su propia cosa, y aquí hay un arco mayor.

Hámster y Gretel bebe más de las narrativas de superhéroes que cualquiera de tus obras previas. ¿Qué te atrajo en un principio a esto?

Como dices, nunca había hecho una serie de superhéroes. Y hay tantas series de superhéroes ahí fuera que creo que no lo hubiera intentado a propósito, pero un día hice este dibujo absurdo de un hámster y de repente empezaron a ocurrírseme un montón de gags basados en él... Digamos que la idea se abrió ante mí y pensé que podría ser algo muy divertido que hacer. ¿Cómo haría yo una serie de superhéroes, pero que también fuera una comedia alocada, y un musical? ¡No he visto un musical de superhéroes hasta ahora! Sencillamente lo sentía nuevo, diferente y divertido.

Has trabajado en varias series ya icónicas de animación para adultos. ¿Qué crees que, como creador, te trae de vuelta a la televisión infantil? ¿Qué es lo que más te gusta de ello?

Hay muchas más limitaciones en la televisión infantil, así que cuando dejé Padre de familia para hacer una serie para niños, estaba un poco preocupado. Nada grave, pero sí me preguntaba cómo de graciosa seríamos capaces de hacerla. Porque también nos establecimos limitaciones propias para Phineas: no queríamos hacer nada chocante ni cruel, que en el fondo son dos de los lugares más sencillos a los que recurrir en la comedia, y me preguntaba si igualmente podríamos hacerla transgresora y si le gustaría a los niños.

Pero el no ser crueles nunca, ni usar gags especialmente provocadores, terminó siendo algo muy gratificante como creadores. Nos hizo guionistas de comedia más inteligentes. Muy a menudo sugeríamos un chiste cruel o chocante en la sala de guionistas, y nos haría reír, pero luego pensábamos “¿podemos hacer este chiste de otro modo, pero lograr que sea igual de gracioso?”. Nos hizo más ingeniosos.

Hámster y Gretel está situada en el mismo universo que tus dos series anteriores. ¿Hay algo que debamos esperar al respecto?

Cuando hicimos La ley de Milo Murphy, sabíamos desde el principio cuándo íbamos a presentar a Doofenshmirtz en ese universo, y plantear nuestro crossover. No he querido hacer eso con Hámster y Gretel porque tengo una historia distinta que contar para las dos primeras temporadas; pero asumo que, de tener éxito, terminaremos juntando también esos caminos. ¡Quizá con ambas series previas! Me gusta el hecho de tener este universo entero con el que jugar.

La vida moderna de Rocko Cinemanía

Me gustaría hablarte momentáneamente de La vida moderna de Rocko, ya que la veo como el punto de partida creativo para muchos elementos que han conservado presencia a posteriori en tu trabajo. ¿Qué dirías que aprendiste allí como guionista y artista de storyboard que contribuyó a forjarte como creador y showrunner?

Parte de lo que me encantó de la experiencia en Rocko es que, hasta entonces, solo había escrito por mi cuenta. Rocko me hizo sentir que me encantaba colaborar. Es por eso que me gusta escribir canciones con otras personas, y por lo que tener un equipo de guionistas me resulta tan divertido.

Porque en Rocko, a menudo sencillamente intentaba hacer reír al resto del equipo, no estaba haciendo propuestas serias para episodios. “Oh, sería gracioso que Rocko cabalgara al caballo disecado que hay en esta escena”. ¡Solo bromeaba, no íbamos a hacer eso! Y entonces Swampy decía “espera, eso es una idea buenísima, podríamos atarle una cuerda y que alguien más tirara de él”. Sugerías algo que tú mismo nunca harías, pero la otra persona te decía “no, no, eso es estúpido y buenísimo, hagámoslo”.

Y creo que hay algo maravilloso en tener a varias personas en una habitación y abrir así las puertas a un montón de cosas que quizá se te ocurrirían, pero que jamás considerarías en serio de lo contrario.

El piloto de Phineas y Ferb tardó mucho tiempo en salir adelante, y me preguntaba como esos años contribuyeron a forjar la serie tal y como es hoy. ¿Hubo algo que sientes que hubierais hecho distinto si la serie hubiera sido contratada de inmediato?

Creo que la clave fue que tanto Swampy como yo fuimos padres durante esos 13 años que tardó en ser contratada. Creo que hubiera sido similar, pero que es una serie más dulce porque tuvimos hijos por el camino, y ya no éramos estos jóvenes guionistas de comedia intentando ser escandalosos. ¡Quizá lo hubiéramos sido, pero creo que no hubiera sido una serie tan buena!

'Hámster y Gretel' Cinemanía

¿Cuáles son tus expectativas para Hámster y Gretel? ¿Qué esperas de la reacción del público?

Espero que se lo pasen genial y se enamoren de los personajes, porque es lo que nos ha pasado a nosotros. ¡Me gustaría que se convirtiera en parte de sus infancias, de sus adolescencias o de su paternidad! Lo vean cuando lo vean, me gustaría que lo recordaran con cariño, que contribuyera a definir una pequeña parte de sus vidas.

Porque creo que es lo que Phineas ha hecho para toda una generación de niños. ¡O al menos me lo dicen! Lo oigo a menudo, "Phineas y Ferb fue una parte enorme de mi infancia". Y creo que es lo mejor que puedes hacer con el arte, darle algo a la gente que recordar con cariño en el futuro.