20 curiosidades de 'Anatomía de Grey', una de las series más longevas de la tele

Anatomía de Grey sigue manteniéndose, desde que se estrenara el 27 de marzo del 2005, en lo más alto del prime time mediático de la televisión. El gran proyecto de Shonda Rhimes alcanzó su 19º temporada con unos números increíbles, siendo líder de audiencia en ABC.

Debido a los sólidos porcentajes nunca se ha planteado su cancelación. Es más, Hollywood Reporter confirmó que tendrá una temporada 20. Desde su creación, Anatomía de Grey ha tenido un sinfín de historias y curiosidades que vamos a repasar en Cinemanía.

20 curiosidades de la serie

1.- El origen de la serie tiene relación con que Shonda Rhimes estaba obsesionada con los programas sobre medicina y cirugías, que emitían en Discovery Channel.

2.- La serie, en un primer momento, iba a ser filmada en la ciudad natal de Rhimes, Chicago, pero prefirió no hacerlo para que no sea parecida a la creación del médico y novelista Michael Crichton, ER. Por ello, Anatomía de Grey fue grabada en California.

3.- ¿Sabías el nombre que tenía en mente Shonda Rimes para la serie? No era Anatomía de Grey, sino Complications. Finalmente, el título nació gracias al libro de anatomía 'Gray's Anatomy of the Human Body'.

4.- Otro de los datos más significativos es que todos los capítulos de esta longeva trama tienen títulos de canciones. Estos son algunos de los grupos más famosos que han utilizado: The Beatles, REM, Rod Stewart, Queen, Billy Joel, entre otros.

5.- La creación del personaje de Ellis Grey, madre de Meredith, tiene una historia muy peculiar. Shonda Rimes tomó como inspiración algunos de los rasgos de su propia madre para darle vida en la serie.

6.- El papel que interpretó Kate Walsh, Addison Shpherd (la esposa infiel del Dr. Derek), tenía previsto aparecer en solo cinco episodios, pero su personaje fue todo un éxito. Por ello, la serie decidió ampliar su interpretación en la trama.

7.- A TR Knight (Dr. George O'Malley) le ofrecieron aparecer en varias escenas durante la sexta temporada, pero prefirió seguir con otros proyectos debido al poco protagonismo que, según él, tenía en la serie. El actor dejó la serie en la temporada cinco.

8.- Hasta el momento, el episodio más visto de Anatomía de Grey es El fin del mundo, del año 2006. Este capítulo tuvo una audiencia de 37 millones de espectadores repartidos por todo el mundo.

9.- La actriz Sandra Oh iba a ser la encargada de interpretar a Miranda Bailey, pero el papel de Cristina Yang, que le encantó desde el primer momento, fue el elegido por la artista canadiense. Shonda Rimes aceptó sin poner ningún inconveniente.

10.- Cuando Patrick Dempsey (Derek Shepherd) hizo la prueba por primera vez para la serie, le tenía 'pánico' a Rhimes, puesto que ella mantuvo en todo momento una expresión fría. No obstante, la directora tenía claro que el actor iba a ser uno de los elegidos para la trama.

11.- Uno de los actores más rápidos en recibir su papel tras realizar la prueba fue James Pickens Jr. Shonda, con una seguridad asombrosa, le ofreció ser el Dr Richard Webber.

12.- Jessica Capshaw (Arizona), hizo la prueba para tres papeles dentro de la trama. Primeramente, hizo de la enfermera Rose (Lauren Stamile); a posteriori, probó de Sadie (Melissa George), la amiga de Mer y, finalmente, para el papel de Arizona Robbins, el cual fue su interpretación durante toda la serie.

13.- Otro de los datos sobre Arizona (Jessica Capshaw) es que iba a aparecer en tan solo tres episodios dramáticos, pero la gran actuación e interpretación de la estadounidense hizo que Rhimes ampliara su protagonismo en la trama.

14.- Brooke Smith, que interpretó a la Dra. Erica Hahn, fue despedida de la serie. No le dieron muchas explicaciones. Solo le dijeron que los escritores "no podían escribir su personaje". Una curiosidad un tanto insólita.

15.- La actriz Ellen Pompeo (Meredith Grey) quedó embarazada en la sexta temporada. Los guionistas, para disimular la gestación, hicieron que Meredith durante la serie donase un riñón a su padre y, así, ocultar su vientre bajo las sábanas de la cama del hospital.

16.- La actriz Chyler Leigh, también conocida como Lexie Gray en la serie, tuvo que trabajar dos días bajo los escombros para rodar la escena de la muerte de su personaje en el accidente aéreo de la octava temporada.

17.- Antes de filmar las escenas de las operaciones quirúrgicas, los actores tuvieron que ver cómo trabajan los cirujanos reales para prepararse mejor la interpretación.

18.- Las escenas en las que se ve el techo del hospital cuando los pacientes son transportados en helicóptero se graban en la azotea del edificio de la ABC, la cadena de televisión en la que se emite la serie.

19.- Antes de convertirse en el Dr. Jackson Avery, Jesse Williams era profesor en un colegio de Nueva York.

20.- En la séptima temporada, Arizona Robbins se fue a África para ayudar a los más desfavorecidos. Pero en realidad lo hizo porque la actriz que la interpreta, Jessica Capshaw, estaba embarazada y quería disfrutar de su baja por maternidad.