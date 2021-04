¿Cuándo volveremos a ver a la condesa Valentina Allegra de Fontaine después de 'Falcon y el Soldado de Invierno'?

ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS DE 'FALCON Y EL SOLDADO DE INVIERNO

Se cumple una semana desde el final de Falcon y el Soldado de Invierno, mientras los engranajes del MCU siguen en marcha. En esta máquina de movimiento perpetuo dedicada a las películas y series de superhéroes siempre hay interés en mirar hacia el horizonte para ver qué está por venir, algo que quedó bien patente con el final de la serie y la revelación de su escena postcréditos.

No obstante, esa no fue la única puerta que la conclusión de Falcon y el Soldado de Invierno dejó abierta de cara al futuro del Universo Marvel. También tenemos el personaje encarnado por la multipremiada y genial Julia Louis-Dreyfus (Seinfeld, Veep), que apareció como una supernova en el penúltimo episodio de la serie y puso bastante patas arriba el universo de John Walker (Wyatt Russell) convirtiéndolo en U.S. Agent.

Nos referimos, por supuesto, a la escurridiza y elegante condesa Valentina Allegra de Fontaine, una vieja conocida de los lectores de cómics Marvel cuyos vínculos van desde SHIELD e HYDRA hasta otras organizaciones de espionaje. Ha hecho su debut en Falcon y el Soldado de Invierno pero tiene asegurada más presencia en otros títulos.

En The Playlist han hablado directamente de este tema con Kari Skogland, la directora de los seis episodios de la serie, descubriendo que, si no hubiese sido por la pandemia de covid y su efecto sobre el calendario Marvel, probablemente hubiésemos visto a Valentina antes de su aparición en Falcon y el Soldado de Invierno. Concretamente, en la película de Viuda Negra que ahora llegará a los cines (y Disney+) el próximo 9 de julio.

"Cate [Shortland] y yo hablamos sobre Valentina, intercambiando impresiones una y otra vez", revela Skogland. Ese diálogo sobre el personaje con la directora de Viuda Negra indica que probablemente este verano volvamos a reencontrarnos con Julia Louis-Dreyfus soltando frases lapidarias y demostrando quién controla el cotarro. Sea cual sea.