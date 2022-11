¿Cuándo se estrena la temporada 13 de 'La que se avecina' en Telecinco?

Adiós, Mirador de Montepinar; hola, Contubernio 49. La injusta expropiación con la que finalizó la temporada anterior de La que se avecina ha desembocado en lugares y caras nuevas. La ganadora del Premio Ondas 2022 a mejor serie de comedia estrena los tres primeros episodios de la temporada 13 el próximo 18 de noviembre en Amazon Prime Video. Con su emisión en exclusiva, podremos conocer algunas de las disparatadas aventuras que vivirán los montepinarianos con sus nuevos vecinos.

De las afueras de la ciudad a pleno centro de Madrid. Y de Amazon Prime a Telecinco. Tal y como prometía Mediaset que pasaría tras estrenar la última temporada de La que se avecina en la plataforma de streaming, la serie de los hermanos Caballero llegará también a la televisión en abierto. El próximo 21 de noviembre, Telecinco emitirá el primer capítulo de la temporada 13 a las 22:50 horas. Sin embargo, habrá que esperar a 2023 para poder continuar con las vivencias de nuestros vecinos más queridos pues, según ha explicado la cadena, la emisión de la serie no seguirá cada semana.

La sensación es de déjà vu, pues resulta imposible no acordarse de cómo, en abril de 2007, la aclamada serie de Aquí no hay quien viva cambiaba de edificio y de personajes, aunque no de actores. Un cambio menos brusco, pero igual de importante, se vivirá en la nueva temporada de La que se avecina.

En nuestra visita al rodaje de la temporada 13, el director, Alberto Caballero, admitía ser consciente de que mudar a los personajes a un nuevo edificio es un gran cambio que puede no ser aceptado, aunque confía en que la gente se acabe acostumbrando, tal y como pasó en 2007 con Aquí no hay quien viva. "Muchos tienen miedo al cambio, pero este es a mejor", afirmaba.

La transición es suave. Antonio Recio (Jordi Sánchez), mayoristanolimpiopescado, sale de la cárcel para encontrarse con un panorama muy diferente al que dejó. Sus vecinos se han mudado a la calle Contubernio 49, en pleno centro de la ciudad. El nuevo edificio (creado a partir de dos platós de 1.500 y 800 metros cuadrados) no tiene nada que ver con la que había sido su casa durante doce temporadas. A través de su reincorporación a la rutina, los espectadores conoceremos la nueva situación de los protagonistas.

Y de esta manera pasamos de Montepinar a Contubernio y del bar de los leones a una cafebrería. Desde Montepinar, se mudan a la nueva vivienda los personajes del citado Sánchez, Nathalie Seseña, Pablo Chiapella, Carlos Areces, Luis Merlo, Fernando Tejero, Miren Ibarguren, Loles León, Petra Martínez, Eva Isanta, Nacho Guerreros, Ricardo Arroyo y Macarena Gómez. Entre aquellos veteranos que no han sobrevivido al cambio, encontramos la ausencia de Vanesa Romero y Víctor Palmero, quienes han decidido no continuar con la serie.

Toda mudanza implica, por definición, nuevos vecinos con los que convivir. En esta nueva etapa, se unen a los montepinarianos hasta 10 caras nuevas que darán más de un quebradero de cabeza a nuestros protagonistas (y viceversa). Los intérpretes que se unen al reparto son Laura Gómez Lacueva, Félix Gómez, Álex Gadea, Carlos Chamarro, Mamen García, Margarita Asquerino, Inma Pérez Quirós, Elisabeth Larena, Jaime Riba y Àlex de la Croix.

