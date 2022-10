¿Cuándo se ambienta 'Tales of the Jedi'? La cronología de la nueva serie de 'Star Wars', explicada

Este 26 de octubre tuvimos doble ración de Star Wars en Disney+. Por un lado se emitió el octavo episodio de Andor, serie que (aun sin hacer mucho ruido) está encandilando al fandom de la saga, y por otro lado Dave Filoni estrenó un nuevo título animado. El entusiasta discípulo de George Lucas, más allá de su contribución a The Mandalorian y El libro de Boba Fett, se ha especializado en la animación de la lucrativa franquicia, creando series tan bien recibidas como The Clone Wars, Star Wars Rebels o La remesa mala. En este caso firma Tales of the Jedi, de la que por ahora podemos ver seis episodios a la espera de una próxima temporada. Tales of the Jedi contiene, por su parte, una narración algo especial.

Y es que no es una serie lineal, ni tampoco exactamente una antología estilo Star Wars Visions. Tales of the Jedi se centra en las biografías de dos famosos personajes de la saga, y las intercala a lo largo de estos seis primeros episodios. Dichos personajes son el Conde Dooku y Ahsoka Tano, que precisamente es creación exclusiva de Filoni (debutó en The Clone Wars) y pronto protagonizará para él una serie en acción real, con los rasgos de Rosario Dawson. El caso es que Tales of the Jedi repasa la trayectoria de ambos personajes con varios saltos temporales, de ahí que sea algo confuso aclarar en qué momento tiene lugar cada episodio. Decider ha elaborado una cronología de la serie a tal fin.

Para empezar, es importante tener en mente las siglas BBY, que significan Antes de la Batalla de Yavin. Esto es, antes del clímax de Una nueva esperanza, acontecimiento que marcó un antes y un después en la historia de la galaxia al suponer la destrucción de la Primera Estrella de la Muerte y la primera gran victoria de la Alianza Rebelde contra el Imperio. Según este indicativo las tramas de The Mandalorian y El libro de Boba Fett transcurren 9ABY (9 años después de la batalla de Yavin) mientras que series recientes de Disney+ como Obi-Wan Kenobi y la citada Andor hacen lo propio 5BBY y 9BBY. Para ubicar Tales of the Jedi, sin embargo, hemos de remontarnos mucho antes. Hasta más atrás que las precuelas.

Tales of the Jedi narra la vida de Ahsoka Tano en paralelo a la caída del Conde Dooku en el Lado Oscuro para convertirse en un secuaz de Palpatine. El primer episodio narra el nacimiento de Ahsoka, y como esta tenía 14 años cuando conoció a Anakin Skywalker en The Clone Wars (22BY), eso significa que nos encontramos a 36 años antes de la batalla de Yavin. En el segundo episodio la historia cambia a Dooku y su aprendiz Qui-Gon Jinn durante una misión, mucho antes de que Dooku abandone la Orden Jedi. Esto sabemos que ocurrió entre 44 y 41 años antes de la batalla de Yavin, pero no hay más pistas.

El tercer episodio sigue con Dooku investigando la muerte del maestro Katri, entre 68 y 42 años antes de la destrucción de la Estrella de la Muerte, y para el cuarto llegamos ya a las inmediaciones de La amenaza fantasma. 32 años antes de la batalla de Yavin, y diez antes de que Ahsoka se convirtiera en la padawan de Anakin, Qui Gon-Jinn murió a manos de Darth Maul en la batalla por Naboo. A partir de ahí, volvemos a la historia de Ahsoka, cuando ya se ha convertido en una Jedi con todas las de la ley.

El quinto episodio cuenta con varios saltos temporales a lo largo de las Guerras Clon, y puesto que presenta al maestro Ima-Gun Di (muerto en el tercer episodio de The Clone Wars) podemos barajar unas fechas entre 32 y 22 años antes de la batalla de Yavin. Por último, el capítulo final se ambienta tras la muerte de Padmé Amidala, cuando Anakin ya se ha convertido en Darth Vader y la Orden Jedi está extinta. Ocurriría 19 años antes de la batalla de Yavin.

