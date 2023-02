Cuando Bryan Cranston y Aaron Paul se comieron toda la metanfetamina de 'Breaking Bad'

Durante sus años de esplendor, Heisenberg era conocido entre los bajos fondos de Alburquerque por la metanfetamina azul que llevaba a las calles, y que le convirtió en un poderoso líder criminal. Parte de eso nos narró Breaking Bad durante cinco temporadas, estando Bryan Cranston a cargo de interpretar al magnético Walter White: el hombre bajo el apodo de Heisenberg. Por su actuación Cranston llegó a ganar cuatro premios Emmy, consolidando el prestigio de una serie cuyo spin-off, Better Call Saul, sabría mantener.

Cranston no olvida al personaje que le ha dado los mayores halagos de su carrera, y durante una entrevista en el programa Hot Ones ha recordado una simpática anécdota del rodaje. En la serie de Vince Gilligan, Cranston compartía protagonismo con Aaron Paul como Jesse: ambos eran los artífices y traficantes de la meta azul, que como pudo saber el público más tarde en realidad se trataba de caramelos teñidos de ese color. Caramelos que, según afirma Cranston, tenían un sabor bastante agradable. Mejor que el de esas alitas de pollo picantes.

El formato de Hot Ones consiste en que Sean Evans entreviste a un invitado sobre su carrera y lo que surja mientras este no deja de engullir alitas picantes, haciendo cada vez más difícil la conversación. Evans le preguntó si alguna vez probó esos caramelos, y Cranston intentó hacer memoria: “Nunca los probamos hasta una noche en la que trabajábamos en el laboratorio”, explicó Cranston. “Y de pronto veo a Aaron Paul meter la mano en un puñado de nuestro producto y empezar a echarse la metanfetamina en la boca”.

“Le digo, ‘¿qué estás haciendo? No puedes comerte el producto’. Le digo ‘¿de verdad te estás colocando con esto?’, y él responde ‘es azúcar, ¿lo has probado?’. Digo ‘no, no lo he probado’. Y me dice ‘oh, deberías probarlo’. Y yo ‘creo que no’”, prosigue el actor de Malcolm. “Supongo que aún estaba dentro del personaje porque Walter White no lo haría. Pero él insistió ‘prueba uno, venga’. Así que ‘muy bien, para que te calles’, y probé uno y estaba bastante bueno. Así que nos comimos toda la metanfetamina”.

Un traficante nunca debe colocarse con su propia mercancía, pero es justo lo que hicieron Cranston y Paul aquella jornada en el set.

