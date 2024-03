'Avatar: La leyenda de Aang': ¿ha aprendido Netflix a hacer buenas adaptaciones?

A los cinco minutos de darle al play a Avatar, antes de que la nación del fuego ataque, Aang ya está volando y haciendo piruetas por los aires. ¿Qué necesidad había cuando los fans saben que necesita su planeador para poder moverse? Ninguna, sobre todo teniendo en cuenta que no vuelve a volar por sí solo en toda la serie y que lo único que hace esta escena es que los nuevos espectadores se pregunten por qué no vuela constantemente de un sitio a otro.

Seguramente esto sea lo primero que oigas si ves la adaptación con alguien fan de la serie animada de 2005. Una queja totalmente comprensible, pero también una de las pocas grandes diferencias que encontrarás con la serie original. Por ello, esperamos que estos primeros minutos no empañen tu visionado ni hagan que dejes de seguir la serie. Te perderías una buena adaptación.

Como ya pasó en verano con One Piece, ha sido sorprendente comprobar que la plataforma de la N roja lo ha vuelto a hacer, razón por la que, aunque la historia de Luffy se llevase más alabanzas que la de Aang, no podemos evitar preguntarnos, ¿se ha convertido Netflix en nuestra salvadora tras adaptaciones que no merecen ser nombradas (Shyamalan, te miramos a ti)?

¿Demasiado fiel a la serie original?

Nada podrá compararse con la sensación de aquellas tardes después del colegio junto a Aang, Katara, Sokka y Zukko, por ello, siempre será difícil hacer las paces con una nueva adaptación, incluso si esta se mantiene lo más fiel posible a la trama original (si dejamos de lado esa aparición del Aang volador, se trata de una digna reducción de 20 a 8 episodios).

Sin embargo, es precisamente eso lo que ha hecho que las críticas negativas se dividan entre los que no soportan las licencias y, por lo tanto, consideran que es una mala adaptación, y a los que el live action les parece tan similar al original que no aporta nada y, por lo tanto, consideran que es una mala adaptación.

Gordon Cormier en 'Avatar: La leyenda de Aang' Netflix

¿Qué podemos decir? A la gente le gusta estar de acuerdo en el desacuerdo y ninguna nueva propuesta será nunca lo suficientemente diferente y a la vez tan fiel al material original como para gustar a todo el mundo. Pero, teniendo en cuenta que una adaptación siempre va a sufrir cambios, nosotros somos de los que preferimos fidelidad y, en ese sentido, Avatar: la leyenda de Aang hace un gran trabajo, tanto con la trama como con su diseño.

El mundo del Avatar

Existen dos grandes retos a la hora de adaptar una serie de fantasía de animación a acción real. El primero es hacer que tanto los personajes y sus vestimentas como los paisajes por los que pasan sean igual de impresionantes que en la versión original sin caer en lo cutre, lo cual no es tarea fácil teniendo en cuenta que, en muchas ocasiones, los diseños de los dibujos no tienen por qué ser realistas.

A este respecto, Avatar consigue crear un mundo completamente verosímil en el que ningún personaje parece sacado de Lazytown (algo que, muy a nuestro pesar, no se podía decir de One Piece con personajes como Kuro, aunque el magnífico Buggy lo compensase con creces). Desde los detalles en el tatuaje de Aang hasta el peinado de Katara y el vestuario de la tribu del agua, se nota el cariño con el que se ha intentado ser fiel al diseño de los personajes originales, algo que también se aprecia en los paisajes.

Fotograma de 'Avatar: la leyenda de Aang' Cinemanía

Con ello no queremos decir que sea todo perfecto. Al contrario, desentona que, habiendo conseguido ese nivel de realismo, aparezca luego un peinado como el de Yue, a la que parece que decidieron no prestar tanta atención teniendo en cuenta sus contadas apariciones. Y lo mismo se puede decir de los efectos especiales, ese segundo gran reto de una adaptación.

Si bien da gusto ver a los maestros controlar sus elementos, si nos fijamos detenidamente, algunos efectos de CGI durante las batallas parecen sacados de videojuegos, sobre todo en cuanto a saltos se refiere. Sin embargo, las sesiones de entrenamiento y los adorables Appa y Momo (otras de las creaciones que habrían podido caer fácilmente en lo cutre) hacen que, en general, podamos hablar de unos dignos efectos especiales.

El equipo Avatar

Tan importantes como son el diseño y los efectos, de poco servirían si la serie no tuviese unos buenos protagonistas. Es ahí donde Netflix parece haber comprendido perfectamente lo que se espera de adaptaciones como esta: no solamente queremos ver luchas increíbles, sino, sobre todo, que la serie tenga alma más allá de la trama, algo que se consigue con un reparto del que se adivine una amistad más allá de la pantalla.

Dallas Liu como Zuko en 'Avatar: la leyenda de Aang' Cinemanía

Pasó con One Piece y ha vuelto a pasar con Avatar. No se trata tanto de los parecidos con los dibujos originales (lo que no quiere decir que no estén logrados), sino de lo que los personajes y sus respectivos actores desprenden. En ese aspecto, no podemos más que afirmar que Gordon Cormier es el perfecto Aang y que Kiawentiio transmite esa dulzura con potencial de hacernos temblar que desprendía la Katara que ya conocíamos.

En cuanto a Ian Ousley y Dallas Liu, aunque hayan sido de los más debatidos a nivel físico como aceptables Sokka y Zuko, nosotros defendemos su trabajo de transmitir lo que esperamos de sus personajes, algo que también pensamos de Elizabeth Yu, quien da vida a Azula. Aunque, con todo el respeto al equipo Avatar, el protagonismo se lo lleva Paul Sun-Hyung Lee en el magnífico papel de Iroh.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.