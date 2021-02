Courteney Cox sorprende interpretando el tema principal de 'Friends' al piano

Las dotes al piano de Courteney Cox no deja de sorprendernos. Si hace unos meses la actriz de Friends emocionaba a sus seguidores junto a su hija con la canción Anyone de Demi Lovato, la estadounidense se atreve ahora a interpretar el que ya es un himno seriéfilo.

Cox ha compartido una cover del tema principal de Friendsa través de sus redes sociales donde se sitúa tras el piano, mientras es acompañada del guitarrista Joel Taylor. La canción I'll Be There for You, creada en 1994 por Michael Skloff y Allee Willis para la serie e interpretada por The Rembrandts, continúa removiendo algo en nuestro interior después casi dos décadas después.

La melodía de la cabecera suena de fondo en el vídeo mientras que en la cover no faltan las palmadas y hasta una sorpresa final con la voz de Chandler. La reacción de los usuarios de Instagram no se hacía de esperar con algunos divertidos guiños como el del futbolista David Beckham: "OMG". Nosotros también nos le imaginamos poniendo la voz de Janice.

Por si fuera poco con este golpe de nostalgia, los miembros del elenco se reunirán en primavera en la ansiada reunión de HBO Max, que contará de nuevo con las aventuras de Monica (Cox), Chandler (Matthew Perry), Rachel (Jennifer Aniston), Ross (David Schwimmer). Phoebe (Lisa Kudrow) y Joey (Matt LeBlanc). La pandilla al completo.