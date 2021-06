Courteney Cox reconoce que le dolió ser la única estrella de 'Friends' sin nominación al Emmy

Dejemos las cosas claras: Friends ni siquiera habría pasado de no ser por Monica Geller. Vale, sí, la cocinera más organizada de Greenwich Village era bastante neurótica y algo patosa (recordemos aquel incidente que le costó a Chandler un dedo en un Acción de Gracias), pero también en nexo de unión entre todos los amigos de la sitcom que cambió la historia de la televisión.

Era la hermana (y voz de la razón) de Ross, la amiga fiel de Rachel, el amor de Chandler, la cocinera personal de Joey y la única capaz de atreverse a competir contra Phoebe por Jean Claude Van Damme. Y, pese a ser uno de los pilares de la serie, Courteney Cox jamás estuvo nominada al Emmy por su interpretación.

Esta realidad es más cruda aún si tenemos en cuenta que el resto del elenco protagonista de Friends sí estuvo nominado a estos premios. En una entrevista para Howard Stern (vía EW) en la que Cox ha estado acompañada por Jennifer Aniston y Lisa Kudrow, la actriz ha reconocido que no fue plato de buen gusto no conseguir ni siquiera una nominación en los 10 años que duró la serie.

"Claro, sí. Siempre me hizo daño", ha respondido al ser preguntada al respecto, y ha confesado que fue aún peor cuando todos sus compañeros consiguieron la nominación a los galardones: "Cuando cada miembro del elenco fue nominado menos yo, definitivamente hirió mis sentimientos. Estaba contenta por todos, pero cuando al final piensas: 'Oh, ¿soy la única?'. Dolió".

Por ello fue tan importante para ella cuando consiguió una nominación a los Globos de Oro por su papel en la comedia Cougar Town. "Entonces, lo único que me hizo sentir bien, porque todos ellos habían ganado y habían recibido tantos elogios, fue que me nominaran por Cougar Town el primer año a un Globo de Oro. Significó todo para mí", ha asegurado. "Quería que mis compañeros me respetaran y ya sé que los Globos de Oro no son mis compañeros necesariamente, pero alivió un poco el dolor", ha añadido.

Stern ha querido saber si Cox vio los Emmy en los años en los que Kudrow se Aniston se alzaron con los galardones. "¡Siempre!", ha respondido la actriz: "Quiero que ganen. Solo que a veces quiero que se me incluya en algunas cosas... Estas chicas y los chicos en la serie, todos merecían cada nominación. Incluso ahora, que tenemos una relación muy cercana, me emociono cuando veo The Morning Show... Es increíble".

Los protagonistas de Friends, y en especial las chicas, siempre han demostrado lo unidas que siguen casi una década después del fin de la sitcom. Friends: The Reunion también dejó claro que la química entre el sexteto del Central Perk sigue intacta, y eso vale más que cualquier Emmy.