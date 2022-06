En unos días en los que el público disfruta del éxito de Obi-Wan Kenobi, que rompe récords en Disney+, el universo Star Wars continúa moviendo ficha. Las nuevas producciones de Lucasfilm han anunciado grandes novedades durante la Star War Celebration, entre ellas el primer adelanto de Andor, la serie que recupera a Cassian Andor, el personaje interpretado por Diego Luna en Rogue One.

Con motivo del estreno de la serie el próximo 31 de agosto, el actor mexicano visita estos días España, donde trabajaba ya en el pasado en algunas películas patrias como Soldados de Salamina (David Trueba, 2003) y Solo quiero caminar (Agustín Díaz Yanes, 2008). Además, Luna protagonizaba algunas recordadísimas secuencias tórridas junto a nuestra querídisima Maribel Verdú y un jovencísimo Gael García Bernal, en Y tú mamá también, el filme del oscarizado mexicano Alfonso Cuarón.

Tras debutar con tan solo 8 años en el cortometraje El último fin de año, Luna comenzaba su trayectoria oficialmente en la serie El abuelo y yo. Unos años en los que también aparecería en su país de origen en las series Ángeles sin paraíso, El premio mayor o La vida en el espejo, y en los filmes El cometa y Un dulce olor a muerte. Sin embargo, Y tú mamá también y Antes que anochezca, donde participó junto a Javier Bardem, comenzaron a granjearle un renombre fuera de sus fronteras.

El gran salto a Hollywood

De esta forma, el intérprete mexicano llegaba a la TV Movie estadounidense Fidel y a películas exitosas como Frida, La terminal o Mi nombre es Harvey Milk, así como a los blockbusters Open Range, Dirty Dancing 2, Contraband y Elysium. La antesala de una enorme popularidad, finalmente alcanzada con su llegada al universo Star Wars, más concretamente al spin-off Rogue One: Una historia de Star Wars.

Tras las buenas críticas hacia su papel como Andor en Rogue One, el actor repetía las alabanzas de la crítica y el público con los filmes El blues de Beale Street (de Barry Jenkis), Día de lluvia en Nueva York (Woody Allen) y la serie Narcos: México.

Sus otras facetas: la dirección y el teatro

Luna también desarrollaba su labor sobre las tablas del teatro y se atrevía a lanzarse a la dirección en 2007 con J.C. Chávez, un documental sobre el boxeador Julio César Chávez. Después vendrían las películas de ficción Abel y Sr. Pig, y las series de 2021 Todo va a estar bien y Pan y Circo, que le posicionaban también como showrunner. Un artista imparable que amenaza con hacer historia. ¿Engrosará algún día la lista de cineastas mexicanos encabezada por los célebres Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu?

Hijo del escenógrafo Alejandro Luna Ledesma y de la directora de vestuario Fiona Alexander, el arte le corría desde bien pequeño por las venas. Algo que también demostraba en su pasión por el teatro, donde participaba en importantes obras como El buen canario (dirigida por John Malkovich), Festen, La Celebración o Privacidad.

Su relación con una nominada al Oscar

Mientras tanto, su vida personal está marcada en la actualidad por la actriz Marina de Tavira, con la que comparte una relación sentimental. Una mujer aclamada en todo el mundo, después de su nominación al Oscar a la mejor actriz de reparto, por su papel en Roma. Una relación afianzada desde 2019, que llegaba tras su escalabro amoroso con la actriz Camila Sodi (Luis Miguel: La serie), con la que tiene dos hijos en común.

Otras de las intérpretes con las que era relacionado eran la colombiana Paulina Dávila (La Octava Cláusula), la inglesa Suki Waterhouse (La serie Divergente: Insurgente) e incluso la célebre norteamericana Kirsten Dunst (El poder del perro). Ahora, pasea su amor con Tavira por España, como vimos en los Premios Platino, y muestran ahora en su viaje promocional: ella con la serie Now and Then (donde coincide con Verdú) y él con Andor, que promete ser un nuevo bombazo en Disney+.

Diego Luna y Marina de Tavira GTRES

