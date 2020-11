Confirmado: ‘The Last of Us’ va ser una serie de HBO tras recibir luz verde

El pasado marzo supimos de la intención de HBO por adaptar en forma de serie The Last of Us. Entonces aún no se había estrenado la aclamada continuación para PlayStation 4 The Last of Us Parte II y, sobre todo, no había estallado con total virulencia la crisis del coronavirus que haría del argumento de los juegos (centrado en un virus que ha asolado EE.UU. convirtiendo en zombies a sus afectados) algo tristemente cercano. Ya entonces se dejó caer que Neil Druckmann, director creativo de ambas obras, estaría vinculado al proyecto junto a Craig Mazin, showrunner de Chernobyl.

Y no obstante, hasta entonces solo había sido una propuesta, preocupada por hacer partícipe a nuevos integrantes que justificaran su atractivo, como cuando Johan Renck (procedente igualmente de Chernobyl) recibió el encargo de dirigir el piloto, y Gustavo Santaolalla (compositor de la banda sonora de los videojuegos) se comprometió también a ponerle música a la adaptación. Ahora, según recogen medios como Slash Film, HBO se ha decidido por fin a darle luz verde al proyecto, de modo que ya es cuestión de tiempo que comience la producción de The Last of Us.

Además de Druckmann y Mazin, la serie contará con Carolyn Strauss (responsable de Juego de tronos y la citada Chernobyl) como productora ejecutiva. “Craig y Neil son dos visionarios en sus respectivos campos”, contaba la vicepresidenta de programación de HBO Francesca Orsi. “Con ellos y en compañía de la incomparable Carolyn Strauss, la serie conquistará a los fans de The Last of Us y a los recién llegados a la saga. Nos satisface asociarnos con Naughty Dog, Word Games, Sony y PlayStation para adaptar esta épica y poderosamente inmersiva historia”.

Desde el anuncio del proyecto había cundido la duda de si The Last of Us adaptaría íntegramente a televisión la historia del videojuego. Dada la cima narrativa que supuso el título de Naughty Dog para el medio, no parecía la mejor idea, y poco después Mazin aseguraba que su máxima ambición era “enriquecer” y “reimaginar” lo contado inicialmente. La sinopsis desvelada por HBO, sin embargo, se ajusta punto por punto al argumento del juego original: un contrabandista (Joel) teniendo que hacerse cargo de una adolescente (Ellie) a lo largo de un peligroso viaje por los postapocalípticos EE.UU.

¿Experimentará algún tipo de giro esta historia una vez debute en HBO? ¿Tendrán alguna incidencia los impactantes acontecimientos de The Last of Us Parte II? Aún es pronto para saberlo, pero tanto Mazin como Druckmann ya han dado suficientes pruebas en el pasado de que saben lo que hacen.