Confirmado: Oscar Isaac será el Caballero Luna de Marvel

Durante el pasado Investor Day hubo tiempo para dar detalles de varias series y anunciar muchas más. En lo referente a Marvel, tuvimos sobre multitud de tráilers y una idea más definida de lo que se dirige a Disney+ en los próximos años, sin que no obstante se revelara novedad alguna al hilo de Moon Knight. La adaptación del personaje creado en 1975 por Doug Moench y Don Perlin (llamado en España Caballero Luna) fue anunciada hace tiempo y Oscar Isaac había iniciado negociaciones para interpretar al protagonista, sin que se hubiera alcanzado ningún punto concreto desde entonces. Ahora, su confirmación ha venido del lugar menos pensado.

Gregory Middleton es un director de fotografía que ha participado en series como Smallville, Juego de tronos o Watchmen, y que recientemente fue fichado para Moon Knight teniendo que desplazarse a Budapest (Hungría), donde se desarrollaría el rodaje. Entusiasmado por el trabajo, Middleton ha compartido su alegría vía Instagram, y en el mismo texto ha confirmado como si tal cosa que, en efecto, Isaac va a ser el protagonista de la próxima serie de Disney+. “Bueno, pues ya no es secreto. Es un honor formar parte de la introducción de un nuevo personaje en el MCU, el Caballero Luna. ¿Quién dijo que los trajes blancos preocupan a los directores de fotografía?”, escribía.

“No si sirven a personajes complejos e interpretados por artistas tan increíbles como Oscar Isaac. Gracias al director Mohamed Diab y a Marvel por invitarme a bordo”. La imagen adjuntada correspondía al logo y al Caballero Luna de las viñetas, sin que parezca probable que vayan a ser idénticos a los de la serie definitiva. No es la primera vez que Isaac cruza su camino con el de Disney, y tampoco con Marvel: fue Poe Dameron en la última trilogía de Star Wars e interpretó al villano de X-Men: Apocalipsis, en una película vapuleada por la crítica que ahora también pertenece al catálogo de Disney+ luego de la absorción de Fox a manos de la Casa del Ratón.

Dentro de las viñetas el Caballero Luna ha experimentado una llamativa evolución, pasando de ser inicialmente lo más parecido a un Batman que tenía Marvel a un complejo antihéroe con varias personalidades. No hay fecha de estreno para Moon Knight, pero entretanto podremos disfrutar de un buen montón de series superheroicas en Disney+, empezando por Bruja Escarlata y Visión (que se estrena este 15 de enero) y continuando con Loki, Falcon and the Winter Soldier, What if?, Ms. Marvel o She-Hulk, entre muchas otras.