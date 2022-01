¡Confirmado! 'El juego del calamar' tendrá segunda temporada

Nadie se esperaba que El juego del calamar, serie coreana que Netflix estrenaba en septiembre, amasara el éxito que amasó, pero en pocas semanas la ficción desarrollada por Hwang Dong-hyuk se transformó en la serie original más vista del gigante del streaming. Y eso que al creador le había costado más de una década sacar este proyecto adelante.

Ni él ni los jefazos de Netflix esperaban el desorbitado triunfo que iba a suponer la serie, tal y como ha admitido Ted Sarandos en numerosas ocasiones: "No vimos venir su popularidad global". Siendo así, no es de extrañar que Hwang Dong-hyuk no tuviera pensada una continuación para la historia, aunque tras semejante éxito pronto afirmó que tenía ideas para una posible segunda temporada y que incluso ya estaba desarrollándola.

Por fin podemos confirmar que Netflix ha dado luz verde a la segunda entrega del fenómeno coreano, tal y como ha confirmado el propio Sarandos. En una entrevista reciente, el directivo de la plataforma ha respondido a la pregunta sobre si la ficción regresará con nuevos episodios con un rotundo: "Absolutamente. El universo de El juego del calamar no ha hecho más que empezar".

Sarandos ha incluido este título entre las franquicias florecientes de la compañía con potencial de crecimiento incluso fuera del servicio de streaming, con experiencias en vivo, juegos y merchandising.

Ideas para la segunda temporada

Hace unos meses, Hwang se mostraba prudente con respecto a la trama de la segunda temporada, aunque daba pistas. "En la primera vimos que Gi-hun es un personaje cuya humanidad se muestra a través de ciertas situaciones", explicaba. "En otras palabras, su humanidad se muestra a través de una manera muy pasiva. Pero creo que en la segunda temporada, lo que ha aprendido de los juegos y su experiencia en la primera temporada, se pondrá en práctica de una manera más activa", reflexiona el creador de la serie.

Hwang también se refirió a posibles caminos que podrían tomar en una segunda entrega, centrándola en las autoridades que investigan el concurso y en el misterioso reclutador de negro. Recordemos que El juego del calamar se ha convertido en uno de los emblemas de Netflix y grandes fenómenos del 2021.

