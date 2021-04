‘Confesiones de una mente peligrosa’ se convertirá en serie con el protagonismo de Justin Timberlake

¿Tiene algún sentido el término “autobiografía ficticia”? Probablemente no mucho por lo contradictorio de su significado, pero es justo lo que escribió el célebre presentador de televisión Chuck Barris en torno a su vida. Luego de presentar algunos programas míticos en la televisión estadounidense de los años 80 (como The Dating Game o The Gong Show), Barris publicó la que aseguraba que era su autobiografía y sorprendió a propios y extraños con la revelación de que en esa década había alternado su presencia televisiva con un trabajo como asesino para la CIA. Confessions of a dangerous mind era su título, y desde el organismo no tardaron en asegurar que eso flagrantemente falso.

Años más tarde el propio Barris admitiría que se lo había inventado todo, pero eso no desmerecía el valor literario de su obra (más bien lo incrementaba), y acabó desembocando en que Hollywood se interesara por una posible adaptación. Así nació Confesiones de una mente peligrosa en 2002, dirigida por George Clooney y escrita por Charlie Kaufman con el protagonismo de Sam Rockwell. En su momento no fue un gran éxito (y de hecho Kaufman renegó de lo que Clooney había hecho con su guion), pero no ha sido óbice para que el audiovisual se haya vuelto a interesar por ella, y Apple TV+ se encuentre preparando una nueva versión de la estrafalaria autobiografía de Barris.

Según recogen medios como Collider, el encargado de interpretar a Barris será nada menos que Justin Timberlake, en su segunda colaboración con Apple tras la película Palmer (de la que no hemos tenido noticia en nuestro país). Miramax y Paramount Television Studios están detrás de la producción, que pretende adaptar de nuevo las memorias de Barris a través de una miniserie con David Hollander (Ray Donovan) y Jon Worley (Justified) como guionistas. La ficción aún no tiene título, pero es probable que respete el del libro original y se bautice asimismo como Confesiones de una mente peligrosa. No se han tanteado fechas ni de rodaje ni de incorporación al catálogo de la plataforma.