¿Cómo va a controlar Marvel Studios el multiverso? Ya ha habido una reunión para “fijar reglas”

Es difícil dar con la clave del éxito del Universo Cinematográfico de Marvel, pero puede que lanzando términos como “planificación” o “cálculo” no andemos desencaminados. Frente a la entropía de DC, el MCU ha destacado durante más de diez años por lo cuidadosamente que Kevin Feige ha diseñado los calendarios y las Fases, teniendo bien claro qué ocurriría con cada personaje o trama a varias películas por delante. Esta estrategia, prácticamente inédita en el cine comercial, ha deparado en cosas como el enorme triunfo creativo (e industrial) de Vengadores: Endgame, pero parece tener los días contados.

¿Por qué? Porque la continuidad del MCU se está volviendo demasiado complicada. Paralelamente a estrenar en cines Viuda Negra y despedirse de una de las grandes figuras de los “años clásicos” de Marvel Studios, el desenlace de la primera temporada de Loki ha provocado un lío multiversal cuya hondura apenas empezamos a intuir. Debido a las acciones del Dios del Engaño (junto a sus variantes) frente a El Que Permanece, responsable de la Agencia de Variación Temporal, la línea temporal se ha bifurcado en múltiples ramas, creando por su parte múltiples realidades.

La idea es que nos hagamos una idea más nítida de lo ocurrido en próximas películas del MCU como Spider-Man: No Way Home (estreno este 17 de diciembre), Doctor Strange in the Multiverse of Madness (23 de marzo de 2022) o Ant-Man: Quantumania (17 de febrero de 2023), pero hasta entonces los guionistas de la Casa de las Ideas tienen un trabajo bastante arduo por delante. ¿Cómo pueden organizarse en un contexto así? ¿Se le acabará yendo de las manos la coherencia del Universo, ahora Multiverso? Kevin Feige ya ha hablado sobre ello en el podcast D23 Inside Disney, revelando que su equipo ha tenido que cambiar su modus operandi.

“El multiverso está surgiendo a lo grande”, declara el director creativo de Marvel Studios. “Hay una interconexión que la gente ya está empezando a intuir, así que tuve una reunión esta mañana con todo el equipo de Marvel Studios analizando el multiverso, las reglas del multiverso y cómo cumplirlas para estar a la altura de la emoción que lo rodea”. Por muchos personajes que manejara anteriormente el MCU, los guionistas nunca habían necesitado una pizarra donde ir colocando las distintas piezas de las Fases 1, 2 y 3, pero sí va a serles útil en próximos compases.

“Solíamos no necesitar una pizarra porque realmente todo estaba en nuestra cabeza, pero justo antes de la pandemia empezamos a comentar ‘¿sabes?, tal vez necesitamos una pizarra grande’, y luego todos nos tuvimos que encerrar en casa”, señala Feige. El productor mantiene, asimismo, el interés por que todo en Marvel parezca orgánico, por muy lioso que se vaya volviendo el argumento. “Al igual que con tantas cosas en Marvel, eso es algo a tener en cuenta: cuando Samuel L. Jackson apareció por primera vez como cameo en el final de Iron Man, pensé que solo un grupo relativamente pequeño de personas se entusiasmaría”.

“Luego mostraríamos a un público más amplio lo que significa y quién era Nick Fury, pero casi al instante se encendió la imaginación de todo el mundo”, concluyó Feige. Al parecer, sus guionistas y él se tomaron como un voto de confianza la exultante reacción del público a Iron Man en 2008, y desde entonces no han hecho otra cosa que doblar su apuesta. Ahora mismo es difícil intuir un final para el MCU; tan solo una constante huida hacia adelante desarrollada con todo el mimo del mundo.

