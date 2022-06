¿Cómo puedes apuntarte al reality show de ‘El juego del calamar’?

Hace pocos días confirmamos lo inevitable: por mucho que Hwang Dong-hyuk se resistiera a la propuesta, El juego del calamar es la serie más popular de la historia de Netflix, y como tal sus ejecutivos exigían una segunda temporada. Hwang empezó a manejar ideas durante meses previos mientras se enfrascaba en otros proyectos como Killing Old People, basada en Umberto Eco, u otra serie, The Best Show on the Planet. Esta última propone una sátira sobre el fenómeno de El juego del calamar, y a tenor de los últimos acontecimientos parece obligatorio incluir una de las explotaciones más recientes de la marca.

Y no nos referimos a la segunda temporada que Netflix ya ha confirmado (con fecha de estreno para finales de 2023 o principios de 2024), sino a la producción de un reality show a imagen y semejanza del letal concurso de la serie de Hwang. Es decir, una recreación donde nadie moriría ni saldría herido, pero sí podría llevarse un premio en metálico muy seductor: 4.56 millones de dólares, la cantidad más grande jamás ofertada por un reality show. 4.56 millones en correspondencia, por lo demás, a los 456 concursantes que planea reclutar Netflix durante las próximas semanas. ¿Quiénes serán estos concursantes?

Pues la convocatoria ya está abierta, y Decider informa de unos cuantos requisitos. Como se indicó al principio, lo básico de los aspirantes es que entiendan y hablen el inglés, pues este será el lenguaje en el que se organicen pruebas y reuniones. La nacionalidad en sí misma ya puede norteamericana, británica e internacional, pero al parecer es preferible que los interesados vivan en EE.UU. Por otro lado has de tener 21 años o más (nada de menores de edad sometiéndose a las pruebas) y debes despejar tu agenda durante todo un mes, ya que la grabación del concurso requerirá que esté disponible diariamente.

También has de actualizar tu pasaporte, pues Squid Game: The Challenge (tal es el nombre oficial de la ocurrencia) se desarrollará en varias localizaciones fuera de EE.UU. El procedimiento luego es tan sencillo como meterte en squidgamecasting.com e ir respondiendo las preguntas. Por último se especifica que no debes tener ninguna relación con gente de Netflix o de la productora All3 Media Group, encargada de la gestación de The Challenge. Si cumples todos estos requisitos, nada te impide acudir adonde los organizadores estipulen para competir por una gran cantidad de dinero, a ser posible sin riesgo físico.

