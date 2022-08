'Cómo mandarlo todo a la mierda', ¿la serie española del verano?

Con seis capítulos de alrededor de 20 minutos de duración, Cómo mandarlo todo a la mierda se ha convertido en uno de los productos audiovisuales seriéfilos más interesantes de la temporada. Más allá de la división entre las críticas vertidas hacia la misma, sus creadores, Jaime Olías y Pablo Sanhermelando, han demostrado la importancia de buscar nuevos formatos, en la que bien podría ser una película de dos horas de duración. Una manera fácil de llegar a un público juvenil mucho más amplio, que ahora quema el catálogo de las plataformas. Una jugada brillante.

Esta nueva ficción apuesta por la naturalidad de un grupo de adolescentes españoles, superando en gran medida el tono impostado teenager al que estamos acostumbrados en las ficciones actuales. Una historia que parte de una trama tan básica como la cancelación de un viaje de fin de curso, de unos jóvenes a punto de cumplir la mayoría de edad, y el intento de huida de una chica que vive junto a su hermano, metido hasta las cejas en el mundo de las drogas y arrastrándola hacia una espiral de autodestrucción. Dos mundos que chocan entre sí, en un road trip con algunas secuencias visuales mágicas y una gran banda sonora.

Una ventana abierta a la Generación Z

En un reflejo mucho más cercano a la Generación Z, Cómo mandarlo todo a la mierda abusa gustosamente de la música del momento. De los ritmos traperos de Ptazeta al rap de la desaparecida Gata Cattana y la jovencísima Santa Salut, pasando por el amalgama de estilos de Dollar Selmouni o de la propia Malva Vela, quien interpreta a Irene en la serie. Unas composiciones que acompañan la travesía del sexteto, mientras recorre la geografía patria en furgoneta.

De la misma forma, las diversas peripecias de los protagonistas en su viaje a Valencia se acompañan de una delicada historia de amor sáfico, protagonizada por Irene y Alba (Naira Lleó), la joven que intenta escapar de su tragedia familiar. Unas actrices acompañadas de unos prácticamente debutantes Gabriel Guevara, Óscar Ortuño, Nadia Al Saidi y Sergi Méndez.

Un relato pequeño e íntimo que se acerca al tono y la fotografía de titulazos de HBO MAX (casa también de la serie) de la talla de We are who we are- creada por Luca Guadgnino (Call me by your name)-, la danesa Kamikaze o la estadounidense Betty. Unas producciones que comparten la sinceridad y la franqueza, dejando de lado el flúor y las tramas más dementes de otras producciones adolescentes célebres del streaming.

Cómo mandarlo todo a la mierda nos muestra así los conflictos de los zillennials en un verdadero abrazo colectivo entre jóvenes, quienes buscan la necesidad de sentirse apoyados en la exploración de su propia personalidad y exprimiendo el final de su adolescencia, sin miedo a amar o a atreverse a vivir la vida que anhelan. Una serie sencilla y delicada, que a ratos pueden resultar insulsa, pero con un mensaje muy poderoso: la defensa de la libertad por bandera.

