Cómo Jeff Bridges lidió con el cáncer y el COVID-19 en el rodaje de su nueva serie

A sus 72 años, puede que Jeff Bridges nunca haya afrontado un rodaje tan difícil como el que ha supuesto The Old Man. Esta serie de espionaje basada en la novela de Thomas Perry, que se estrena hoy 16 de junio en FX, es su último proyecto como actor principal, y uno que data de hace dos años. De hecho la producción empezó poco antes de que el COVID-19 obligara a pararlo todo en marzo de 2020, cuando solo se habían terminado un par de episodios, y meses más tarde a Bridges le diagnosticaron un linfoma. Dificultad sobre dificultad, que felizmente no le impidió al actor de El gran Lebowski terminar la serie.

Bridges ha superado el cáncer, y ahora que The Old Man se estrena por fin puede reflexionar sobre lo difíciles que han sido estos dos años. Periodo en el que, además, llegó a contraer el coronavirus y pasó casi seis semanas en el hospital. “Me rendí a la idea de que podía morir, de que podía ser el final de la carrera. Eso es lo que nos va a pasar a todos en algún momento, y quizá ese era mi momento”, declara para The Hollywood Reporter. Bridges se contagió de COVID-19 mientras recibía quimioterapia, lo que le dejó en un estado de gran debilidad, que requirió una ardua recuperación. “El primer objetivo era ver cuánto tiempo podía estar de pie. Mi récord, durante mucho tiempo, era 45 segundos”.

Más o menos por entonces su hija Hayley se casaba, y Bridges se comprometió a esforzarse para acudir a la boda. “Quería llevarla al altar y hacer el baile nupcial”. Lo consiguió, y el pasado septiembre pudo volver al set para terminar The Old Man de una vez por todas. “Fue como un sueño extraño”, dice sobre la experiencia. Warren Littlefield, productor de esta serie de FX, recuerda cómo fue el regreso de Bridges. “Una cosa que dijo al volver fue ‘tengo un trabajo que no he terminado, nunca he dejado un trabajo sin completar’. Había algo en él que le decía ‘no, tengo que volver a trabajar, tengo que terminar esto’. Y lo logró”.

The Old Man narra cómo un antiguo agente secreto (Bridges) ha de salir de su escondite según se revelan ciertos secretos de su pasado y otro agente del gobierno, interpretado por John Lithgow, le sigue la pista. Bridges y Lithgow hicieron, por cierto, muy buenas migas durante el rodaje. “Estuvimos en contacto constantemente, por correo electrónico”, recuerda este último. “En realidad ni siquiera nos conocíamos todavía. Cuando finalmente trabajamos juntos nos convertimos en amigos para toda la vida (no es que tengamos una vida muy larga de aquí en adelante), y encontré un compañero maravilloso”.

Los responsables de The Old Man ya han dejado clara su intención de, si la audiencia acompaña, producir una segunda temporada. Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

