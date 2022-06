Como ‘Euphoria’ con superhéroes: así será el spin-off de ‘The Boys’

A The Boys le bastaron dos temporadas para convertirse en la serie estrella de Amazon Prime. El reciente estreno de la tercera no ha hecho sino amplificar el fenómeno, pero lo cierto es que previamente la plataforma de streaming ya había empezado a exprimirlo como buenamente pudiera. Así es como surgió la antología animada The Boys Presents: Diabolical, que vio la luz el pasado marzo, y así es como recibió luz verde el proyecto de un spin-off que indagara en la formación académica de los superhéroes de Vought International. Esto es, mostrando el funcionamiento de una universidad superheroica.

La serie aún no tiene título pero ya ha empezado a rodarse, estando a cargo como productor el mismo Eric Kripke que ejerce de showrunner en The Boys. Kripke citó Los juegos del hambre como gran influencia de este spin-off, amén de decir con la retranca que suele que iba a ser “una de las series universitarias más realistas que se han hecho nunca”. En su reparto encontramos a Jaz Sinclair, Chance Perdomo o a Patrick Schwarzenegger, hijo de Arnold Schwarzenegger al que recientemente hemos visto en The Staircase. Patrick también acaba de ser entrevistado por Variety, pudiendo dar algún detalle más de la nueva serie de The Boys.

“¡Es The Boys! Sé que va a ser algo jodidamente loco”, exclama Schwarzenegger, que en su momento hizo una audición para interpretar a Patriota en The Boys. En su lugar cogieron a Antony Starr, claro, pero los productores se acordaron de él de cara al spin-off. Ahora no quiere revelar mucho, aunque sí ha hablado de una mezcla suficiente como para que se nos haga la boca agua: “Es un escenario muy divertido, lleno de comedia ligera. Es como Euphoria con superhéroes, podría decirse”, concluye. Euphoria con superhéroes. Una idea de lo más evocadora, que hace pensar en el ritmo espídico de la serie de Sam Levinson fundiéndose con la violencia y el sexo habituales en el mundo de The Boys.

El anuncio de esta serie data de 2020, ambientándose su historia en “la única universidad de EE.UU. destinada exclusivamente a jóvenes superhéroes, y dirigida por Vought International”, según su descripción oficial. Sus protagonistas serán “superhéroes hormonados y competitivos que ponen a prueba sus límites físicos, sexuales y éticos, compitiendo por los mejores contactos en las mejores ciudades”. Con el rodaje empezado, es de esperar que Amazon anuncie el título pronto, a más tardar cuando concluya la tercera temporada de The Boys.

