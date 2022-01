'Cómo conocí a tu padre' ya tiene fecha de estreno en España

Disney+ ha sumado un esperado estreno televisivo a su calendario de marzo. Además de Caballero Luna, la nueva serie de Marvel Studios (llegará el 30 de marzo), la plataforma de la Casa del Ratón lanzará ese mismo mes, el día 9 en concreto, Cómo conocí a tu padre, secuela de la exitosa sitcom Cómo conocí a vuestra madre, ahora protagonizada por Hilary Duff y Chris Lowell.

La ficción de Hulu, que ya se ha estrenado en EE UU, nos traslada a un futuro próximo en el que Sophie (Duff) le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre: una historia que nos catapulta al presente donde Sophie y su grupo de amigos van a descubrir quiénes son, qué esperan de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

Además de Duff y Lowell, completan el reparto Tien Tran (Space Force), Tom Ainsley (The Royals), Francia Raisa (Grown-ish) y Suraj Sharma (La vida de Pi). Creada por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (This Is Us), la ficción contará con la producción de los creadores de Cómo conocí a vuestra madre, Carter Bays y Craig Thomas, así como de su actriz principal, Hilary Duff.

Aunque aún seguimos lamentando que nos hayamos quedado sin el revival de Lizzie McGuire, al menos podemos consolarnos pensando en que Duff pronto regresará a nuestra televisión al frente de este proyecto. ¿Estará a la altura de su predecesora? En marzo saldremos de dudas.

