Cocina para geishas: Hirokazu Kore-eda adapta para Netflix el manga 'Maiko-san chi no makanai-san'

El primer proyecto de Hirokazu Kore-eda para Netflix tras la firma de su reciente acuerdo de colaboración será una serie basada en el aclamado manga superventas Maiko-san chi no makanai-san, conocido en su traducción inglesa como Maiko in Kyoto: From the Maiko House. Obra de Aiko Koyama, este manga shônen de varios volúmenes sobre la vida cotidiana en una casa de geishas en Kioto, fue galardonado en los prestigiosos premios Shôgakukan de 2020.

No extraña en absoluto esta elección por parte del cineasta japonés, ganador de la Palma de Oro con Un asunto de familia (2018). Al igual que en sus películas, la cocina y el acto de comer, solo o acompañado, tiene una gran importancia en el manga de Aiko Koyama, donde se cuenta la historia de Kiyo (a quien encarnará la actriz Nana Mori), una chica que trabaja como makani (cocinera) en una casa de aprendices de geisha, las llamadas maiko.

Natsuki Deguchi, Mayu Matsuoka (Un asunto de familia) y Ai Hashimoto (Confessions) completan el reparto principal de la serie, donde Kore-eda ejercerá como productor y asentará el estilo visual dirigiendo al menos el primer episodio, pero también estará acompañado por otros directores como Megumi Tsuno, Hiroshi Okuyama y Takuma Sato.

"Esta es una historia que puede ayudarnos a pensar cómo deberíamos vivir en un mundo postcovid", ha declarado el cineasta japonés. "Tras recibir este encargo, fui a visitar Gion [el histórico distrito de las geishas en Kioto] varias veces. Me sorprendió cómo vive la gente en las casas de maiko: son familias sin lazos de sangre; todo el pueblo parece un organismo conectado por cables de teléfono".

La adaptación de Maiko-san chi no makanai-san tiene previsto llegar a Netflix antes de que acabe el año, probablemente después de tener su puesta de largo en algún festival internacional de cine. Si Cannes sigue sin llegar a un acuerdo con la plataforma... ¿quizás sea Venecia?

