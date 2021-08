'Cobra Kai' está de vuelta: Teaser tráiler de la cuarta temporada

Largo y lleno de aventuras ha sido el camino de Johnny Lawrence (William Zabka) desde que despertara de su desastrosa vida y se pusiera el kimono del Cobra Kai Dojo de nuevo. Igual de larga e imprevisible ha sido Cobra Kai, que comenzó su andadura en la plataforma Youtube Red y ahora estrenará su cuarta temporada (una vez más) en Netflix.

Lo primero que ha confirmado Netflix es que la cuarta temporada de Cobra Kai será estrenada a finales de año, concretamente durante el mes de diciembre a la espera de un día concreto para dar el pistoletazo de salida a la nueva entrega de episodios. Por otro lado, también ha compartido un teaser tráiler en el que se puede ver que buena parte de esta cuarta temporada girará en torno al Campeonato de Kárate de All Valley.

El mítico torneo de karate con el que concluía la película de 1984 Karate Kid, sin la que no podría ser posible Cobra Kai (pues ahí empezó la caída y la leyenda de Johnny Lawrence), será el gran protagonista de esta nueva temporada, pero no el único.

¿Un torneo decisivo? Qué mejor ocasión para que Johnny la líe UNA VEZ MÁS. La cuarta temporada de #CobraKai llega en diciembre. pic.twitter.com/5oZPuNMISj — Netflix España (@NetflixES) August 5, 2021

Todo lo que sabemos de la cuarta temporada de 'Cobra Kai'

Si has llegado hasta aquí es porque has visto las tres temporadas anteriores o bien no te importan los spoilers. Pues bien, hay que recordar que la tercera temporada terminó con un enfrentamiento final de John Kreese (Martin Kove) con Daniel LaRusso (Ralph Macchio) y el que otrora fuera su aprendiz más aventajado, Johnny Lawrence. En el episodio final se daban detalles del porqué de la personalidad de Kreese a través de su oscuro pasado en Vietnam, que finalmente era revelado.

La versión joven de John Kreese fue una de las claves del final de la tercera temporada Cinemanía

Sin embargo, la temporada acababa con el propio Kreese haciéndose dueño y señor (una vez más) del Cobra Kai Dojo en detrimento de su discípulo Lawrence, quien terminaba fundando su propio dojo, Eagle Fang (Colmillo de águila) con los pocos alumnos que le quedaban (Miguel Diaz entre ellos). La tercera temporada terminaba con la fusión del Eagle Fang Dojo con el Miygai-Do Karate, el de Daniel LaRusso, siendo este el último acto de unión entre los dos maestros de karate otrora rivales.

La llegada de la cuarta temporada genera una gran incógnita y es si esta unión entre personajes tan enfrentados se podrá mantener o, por el contrario, también terminará en una escisión. Este nuevo adelanto lleva a pensar que todo se decidirá en esa gran final del campeonato y que lo harán cada uno por separado, pero habrá que esperar hasta diciembre para saberlo.

Mientras tanto, la serie ya anunció la continuidad Elisabeth Shue (quien daba vida a la mítica Ali Mills) y la incorporación de nuevos actores como los jóvenes Dallas Dupree Young y Oona O'Brien así como el regreso de Thomas Ian Griffit en el papel de Terry Silver, el compañero de Kreese en Vietnam y también maestro de karate que promete ser una de los personajes que más juego den en esta cuarta temporada.

