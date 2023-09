La macabra miniserie coreana que lidera la lista de Netflix entre las más vistas en algunos países

El tremendo boom que han experimentado las producciones coreanas en todo el mundo parece no estar cerca de acabarse. Las series y películas del país asiático cada vez suman más adeptos alrededor del planeta, ya sean comedias desternillantes, dramas emotivos o terroríficas historias. Y una plataforma que ha sabido aprovechar el éxito de este tipo de ficciones es Netflix, en cuyo catálogo se pueden encontrar numerosos proyectos de Corea del Sur que han sido todo un éxito.

La plataforma, que continúa optando por producir contenido propio en muchos sitios, ha realizado una gran apuesta de cara a este 2023 con las series y películas coreanas, y la última ha llegado hace apenas unos días: La chica enmascarada se estrenó el pasado 18 de agosto en Netflix, y ya se ha colado entre las más consumidas en varios países, incluida Corea del Sur, donde es la ficción más vista.

'La chica en mascarada' ya ha sido un éxito en 14 países. NETFLIX

Sinopsis de 'La chica enmascarada'

Kim Mo-mi anhelaba ser famosa, pero la realidad es que se ha convertido en una oficinista de seguros acomplejada por el aspecto de su rostro. A pesar de ello, gana una popularidad espectacular gracias a hacer streams por la noche, los cuales realiza con una máscara que cubre toda su cara, pero todo cambia cuando unos incidentes fatídicos cambian por completo su vida. La miniserie cuenta con siete episodios.

Tráiler de 'La chica enmascarada'

El tráiler oficial de La chica enmascarada fue lanzado a principios del mes de agosto, semanas antes del estreno, y deja claro el tono de comedia negra que rodea a la nueva miniserie coreana de Netflix, que ya está disponible en la plataforma en streaming.

Reparto de 'La chica enmascarada'

A la protagonista de La chica enmascarada la interpretan tres actrices. La primera es Lee Han-byeol, quien da vida a la administrativa en su versión joven. A pesar de superar la treintena, es uno de los primeros papeles de la coreana. Desde del cuarto episodio y hasta el sexto, es la cantante y actriz Nana la que encarna a Kim Mo-mi, conocida por haber formado parte del grupo After School y que ha aparecido en series de la talla de The Good Wife. Por otra parte, en los dos últimos capítulos de la miniserie es Go Hyun-jung (A Person Like You) a la que se puede ver en pantalla.

'La chica enmascarada' está protagonizada por tres actrices diferentes. NETFLIX

En la serie también se podrá conocer a la familia de Mo-mi, como a su madre Shin Young-hee, interpretada por Moon-sook, y a su hija adolescente Kim (Shin Ye-seo). Otro de los personajes más importantes de La chica en mascarada es Joo Oh-nam (Ann Jae-hong), un solitario compañero de trabajo de la oficinista, a la que sigue por internet, y a su madre Kim Kyung-ja (Yeom Hye-ran).

Éxito de 'La chica enmascarada'

Desde su estreno el pasado 18 de agosto, la ficción ha ido ganando espectadores, consiguiendo 2.800.000 visualizaciones y 19.200.000 horas vistas en su primera semana en el catálogo, consolidándose como la segunda serie de habla no inglesa más vista de toda la plataforma, solo por detrás de El elegido. Entra dentro del 'top 10' en 14 países, incluidos una decena donde es la más consumida de todo Netflix.

