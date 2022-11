Charlie Cox vuelve a Netflix (no como abogado ni como Daredevil): es un espía británico en 'Traición'

La desaparición de Daredevil del catálogo de Netflix, previa impactante cancelación en 2018, dolió a los fans. Por ello tiene su simbolismo que Charlie Cox regrese a la plataforma, aunque con una propuesta de otro perfil. El actor, querido por su encarnación de Matt Murdock, se quita la máscara pero mantiene el traje en Traición (Treason), miniserie adscrita a la temática de espías. Se estrena el 26 de diciembre.

Hace justo un año empezó a hablarse del proyecto y ahora Netflix para Reino Unido e Irlanda ha avanzado la fecha de llegada y las primeras imágenes de la serie limitada, en la que Cox interpreta a un subdirector del MI6 británico cuya vida sufre un punto de inflexión al reencontrarse con una espía rusa que definió su pasado, con las implicaciones personales y profesionales que la circunstancia conlleva.

Charlie Cox, en 'Traición' (Netflix)

En la faceta creativa de Traición, que se compone de cinco episodios, figura Matt Charman, guionista (junto a Ethan Coen y Joel Coen) de El puente de los espías, la estupenda película de Steven Spielberg, trabajo por el que fue nominado al Óscar. Charman tiene pendiente de estreno, también en Netflix, el filme The mothership, drama de ciencia ficción con Halle Berry.

“Cuestiónate todo y sospecha de todos”, señala en Twitter la cuenta británica de Netflix junto a algunas fotografías, lo que conecta claramente con los rasgos de las historias de espionaje. Cox está acompañado por Olga Kurylenko (por supuesto en el rol de la agente rusa), la española Oona Chaplin (en el papel de la esposa), Tracy Ifeachor y Ciarán Hinds. Como se comprueba, un buen reparto.

Cartel oficial de 'Traición' (Netflix)

Su significativo cameo en modo abogado en Spider-Man. No way home y su aparición con el nuevo traje de Daredevil en She-Hulk. Abogada Hulka han supuesto una alegría para los fans de Cox así como han alimentado las ganas de que lleguen Echo y, especialmente, Daredevil. Born Again. Como aun falta, ver Traición en Netflix constituirá una manera de aplacarlas.

