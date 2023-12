'La casa del dragón': Primer tráiler, reparto y fecha de estreno de la segunda temporada

En 2021 hubo un duelo épico entre dos fantasías medievales salidas del universo de los principales autores del género. Por la parte de Amazon Prime Video y basada en J.R.R. Tolkien tuvimos El señor de los anillos: Los anillos de poder, mientras que en HBO Max y a rebufo de George R.R. Martin llegó La casa del dragón, precuela de Juego de tronos. Es complicado dilucidar cuál ganó (en general la crítica se posicionó más de parte de La casa del dragón), pero tenemos claro qué serie se ha dado más prisa en regresar. Y esta es nuevamente La casa del dragón.

La segunda temporada se rodó a lo largo de este 2023, pudiendo prosperar en medio de las huelgas que han sacudido Hollywood gracias a la nacionalidad británica de la mayor parte de sus artífices. Así que felizmente La casa del dragón ya está inmersa en su posproducción, de forma que durante la CCXP23 que ahora mismo está teniendo lugar en Sâo Paulo, Brasil, hayamos podido tener acceso a unas cuantas imágenes muy prometedoras, que nos remiten a la Guerra Civil Targaryen. Esa que se coció durante toda la primera temporada de La casa del dragón, y precede por un par de siglos a los sucesos de Juego de tronos.

'La casa del dragón' temporada 2- sinopsis

Emma D'Arcy en 'La casa del dragón' HBO Max

Los compases iniciales de La casa del dragón narraban los últimos años del reinado de Viserys (Paddy Considine), siendo consciente el monarca de lo mucho que se complicarían las cosas una vez muriera y sus parientes se disputaran el Trono de Hierro. Viserys murió, finalmente, y la frágil paz que había entre los herederos hubo de romperse del todo cuando en el último episodio de La casa del dragón murió Lucerys. Con lo que su madre, Rhaenyra, le ha declarado la guerra a los Hightower.

Del lado de Rhaenyra está su tío y cónyuge Daemon, mientras que el otro ejército está comandado por Alicent Hightower (amiga de la infancia de Rhaenyra y también antigua madrastra porque las dinastías de este mundo funcionan así), así como por su padre Otto. De cara a esta guerra inminente los responsables de La casa del dragón han asegurado que no habrá tantos saltos temporales como en la primera temporada, con lo que tenemos asegurada una buena dosis de acción y derramamiento de sangre entre parientes de vínculos sanguíneos enrevesadísimos.

'La casa del dragón' temporada 2- tráiler

El primer avance de La casa del dragón ha querido prometer, por tanto, que la segunda temporada contendrá un buen número de batallas espectaculares. Seguirá el rumbo de la Guerra Civil Targaryen, la Danza de Dragones, que ya sabemos que fuera cual fuera su signo terminó muy mal para esta familia real y aseguró su distanciamiento del Trono de Hierro antes de que apareciera una tal Daenerys.

Pero no adelantemos acontecimientos. Este es el tráiler oficial.

'La casa del dragón' temporada 2- reparto

Buena parte de los intérpretes de la primera temporada retoman a sus personajes, sin que al parecer vaya a haber nuevos rostros para encarnarlos a lo largo de los años. Así que ahí tenemos a Emma d'Arcy como Rhaenrya, a Olivia Cooke como Alicent Hightower, a Matt Smith como Daemon Targaryen, a Rhys Ifans como Otto Hightower y a Steve Toussaint como Corlys Velaryon. Todos ellos más que conocidos por los lectores gracias a la publicación previa de Fuego y sangre a cargo de Martin: principal obra de referencia para el desarrollo de la serie.

Al margen de estos nombres La casa del dragón ha hecho nuevos fichajes para su próxima tanda. Son Clinton Liberty como Addam de Hull, Jamie Jenna como Sir Alfred Broome, Kieran Brew como Hugh, Tom Bennett como Ulf, Tom Taylor como Lord Cregan Stark y Vincent Regan como Ser Rickard Thorne. El showrunner sigue siendo Ryan Condal, aunque esta vez tendrá que escribir solo ya que Miguel Sapochnik decidió limitarse tras la primera temporada a ejercer de productor ejecutivo. Alan Taylor destaca, por su parte, entre los directores reclutados.

'La casa del dragón' temporada 2- fecha de estreno

HBO no ha puesto fecha oficial al estreno de los nuevos capítulos de La casa del dragón, pero será en torno al verano de 2024. Entonces la serie irá llegando a HBO Max, que llegado el momento ya habrá pasado a llamarse en España Max por una serie de enredos corporativos que ahora no vienen a cuento. Esta segunda temporada, por otra parte, constará de ocho capítulos y no de diez como los que duró la primera.

