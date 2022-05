Cara Delevingne será el interés romántico de Selena Gomez en 'Solo asesinatos en el edificio'

Solo asesinatos en el edificio, la comedia de misterio protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, se prepara para regresar por todo lo alto con una segunda temporada que haga justicia al excelente sabor de boca que dejó su primera tanda de episodios. Los nuevos llegarán el próximo 28 de junio a su plataforma Hulu, mientras que en España podremos verlos a través de Disney+.

Uno de los alicientes de la segunda temporada de Solo asesinatos en el edifico serán las atractivas incorporaciones al reparto. A lo largo de la producción se fueron comunicando algunas de ellas, así que ya sabemos que podremos ver en los nuevos episodios a la legendaria Shirley MacLaine, Amy Schumer, Michael Rapaport y Cara Delevingne.

El fichaje de la modelo y actriz es el que más ha revolucionado a los fans de la serie, ya que Delevingne es una muy buena amiga de Selena Gomez, con quien hace años se la llegó a vincular sentimentalmente. Ante los rumores, Gomez llegó a declarar que, lejos de molestarle, incluso le habían agradado. "Sinceramente, me gustaba. No me hubiera importado", declaró en una entrevista a finales de 2015.

Desde entonces, Delevingne y Gomez han mantenido su amistad, y así ha surgido la colaboración en Solo asesinatos en el edificio, cuya historia sin duda se beneficiará de la complicidad entre las dos actrices. Sin ir más lejos, porque la supermodelo será el interés romántico de la intérprete de Mabel en esta temporada, según ha publicadoVanity Fair.

Mabel (Gomez) conocerá a la propietaria de una galería de arte llamada Alice (Delevingne) que, según la publicación, pondrá a la protagonista de la serie en contacto con un lado de su sexualidad que estaba negándose hasta ahora. "Fue maravilloso contar con ellas dos, que se conocen y estaban muy cómodas la una con la otra", afirma John Hoffman, cocreador de la serie. "Saltan chispas dejándote claro que una está abriendo el mundo de la otra".

Queda poco para que sepamos más sobre el alcance de esas chispas entre los personajes de Selena Gomez y Cara Delevingne. Y seamos cautos. Como nos demostró la primera temporada de Solo asesinatos en el edifico con el personaje de Amy Ryan, cuando los sentimientos están de por medio puede nublarse el juicio a la hora de detectar lo que hemos venido a buscar aquí: asesinos.

