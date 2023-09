El cambio radical de Jack Gleeson ('Juego de tronos'): el despiadado rey Joffrey reaparece en esta serie de Netflix

Sobrevivir a Juego de tronos no es fácil, y eso Jack Gleeson lo sabe mejor que nadie. El intérprete nacido en Cork vio nacer la serie, en la que estuvo presente desde el primer episodio hasta el tercero de la cuarta temporada. Una esperanza de vida muy superior a la media, tratándose el suyo de un personaje escrito por George R.R. Martin. Pero cuando Joffrey expiró, su carrera como actor también lo hizo, y su paso por España en 2019, con motivo del FreakCon, daba pistas del porqué.

En un reportaje para El País, la responsable de comunicación del Festival Internacional de Manga, Cómic, Series de TV y Videojuegos, que se celebró en Málaga, describía a Gleeson como un chico humilde que, al contrario que sus colegas de profesión, no había hecho peticiones insólitas. Nada de comidas extravagantes, champús de marca o un juego de toallas de color granate. Sólo había solicitado tres guardaespaldas. Las razones: el odio que despertaba su personaje entre los amantes de Juego de tronos se había trasladado al actor.

Para entonces, Gleeson había planeado una vida lejos de las cámaras: estudiaba la carrera de Filosofía y Teología en la Universidad de Dublín, había fundado una compañía teatral con sus amigos y estaba a punto de casarse con la que había sido su novia desde la adolescencia. Al ser preguntado sobre si volvería a actuar, Gleeson, invariablemente, respondía que estaba dispuesto a ello, pero siempre si se trataba de una representación teatral. El cine y las series pertenecían al pasado. Lo que sólo deja clara una cosa: uno nunca debe fiarse del rey Joffrey.

El regreso de Jack Gleeson

Apenas un año después, Gleeson incumplió su palabra: los hermanos Blaine lo recuperaron para la actuación en la sitcom Out of her mind, en la que aparece en dos episodios y que fue cancelada en su primera temporada. Más tarde, fue el novio de Rebecca en la película irlandesa Rebecca’ s boyfriend, que no está disponible en España.

Jack Gleeson se casó en 2022 con su novia de toda la vida

Hasta el momento, las producciones en las que había colaborado estaban a años luz de distancia de la escala de un proyecto como Juego de Tronos. Sin embargo, esta distancia se redujo cuando Gleeson se incorporó a la última temporada de Sex Education.

“Espera, ¿dónde? ¿El rey Joffrey? Pero si yo la he visto y no lo he reconocido… “. Es probable que todo lo anterior haya pasado por tu cabeza, ya que el aspecto de Gleeson en la serie de Netflix no tiene mucho que ver con el del “adorable” monarca Joffrey: su pelo platinado ahora es castaño y en su rostro lampiño ha crecido un bigote (tampoco uno imponente, esto es cierto).

El personaje que interpreta se llama Dodgy Mo y ya sabemos que no será el último: su retorno definitivo a la interpretación está más que asegurado con dos títulos pendientes de estreno, una película junto a Liam Neeson (In the Land of Saints and Sinners) que se estrenó en el Festival de Venecia, y la serie The Famous Five, dirigida por Nicolas Winding Refn (Drive).

