Caleb McLaughlin denuncia el racismo del fandom de 'Stranger Things': "¿Por qué soy el que tiene menos seguidores?"

Ser el único sensato en una pandilla de cabezas locas tiene su precio. Y no digamos si, además, intervienen factores más desagradables (y aburridos) que los monstruos de otra dimensión. Que se lo pregunten a Caleb McLaughlin, el actor de Stranger Things que afirma haber sufrido el racismo de los fans del show desde la primera temporada.

Durante un panel en la Heroes Comic Con de Bélgica (vía IndieWire), el actor se quejó del perfil bajo que, asegura, ha mantenido su carrera. "¿Por qué soy el menos favorito? ¿Por qué soy el que tiene menos seguidores? Estoy en la misma serie que los demás desde la primera temporada", denunció McLaughlin.

De hecho, el actor asegura haber notado ese rechazo desde que el show llegó a Netflix en 2016. "Eso me hizo mella desde que era pequeño", señala. "En mi primera Comic-Con, había gente que no se ponía en mi cola porque era negro. Otros me decían: 'Oh, no quiero hacer cola por ti porque eras muy malo con Once [Millie Bobby Brown]'. Incluso ahora, hay gente que no me sigue o no me apoya porque soy negro.

"A veces, en el extranjero, sientes el racismo y los prejuicios", añade. "A veces es difícil hablar sobre ello y es difícil que la gente lo entienda, pero está claro que, cuando era más joven, me afectó mucho".

McLaughlin, que tenía 14 años cuando Stranger Things comenzó a emitirse, explica que sus padres fueron conscientes de ese rechazo. "Me decían: 'Es una verdad triste, pero esto pasa porque eres el único niño negro de la serie'. No me quieren porque nací con esta hermosa piel color chocolate". Sin embargo, añade, no quiere responder de forma agresiva: "Quiero difundir la positividad y el amor desde mi plataforma, porque no quiero responder con odio a la gente que me odia".

Esta no es la primera vez que un actor de Stranger Things denuncia el mal comportamiento de los seguidores de la serie: recordemos que Millie Bobby Brown habló en abril de los comentarios sexistas y las críticas que había recibido en redes sociales cuando aún era menor de edad.

