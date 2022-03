"Cada monstruo necesita una madre": tráiler de 'The Baby', la serie de terror y comedia de HBO

Natasha es una mujer soltera de 38 años preocupada porque a su edad aún no ha podido ser madre. Pero sus deseos se harán realidad cuando, literalmente, caído del cielo llegue a sus manos un majísimo recién nacido del que decidirá hacerse cargo. Sin embargo, su vida no solo cambiará radicalmente sino que comprobará que el bebé tiene cualidades especiales, y no especialmente benignas. Mientras, a su alrededor, empezarán a producirse extraños rituales y no menos enigmáticas muertes. El pequeño es una amenaza, pero a la vez... también es tan adorable.

HBO ha presentado su nueva propuesta, The Baby, producida junto a Sky Atlantic. Una miniserie de ocho episodios que estará disponible en su plataforma de streaming a partir del domingo 24 de abril. Su protagonista es la actriz londinense Michelle de Swarte, comediante y modelo de productos de belleza que hizo su debut en las series con La duquesa de Netflix.

Inscrita en el género fantástico y de terror, el primer tráiler, aún en versión original en inglés, se muestra plagado de elementos inquietantes, pero la curiosidad reside además en que sus dosis de folk horror (ideal para que nos venga a la memoria títulos como Hereditary o Midsommar de Ari Aster) también está tratado en tono de comedia negra.

The Baby ha sido creada por Siân Robins-Grace, de Sex Education, y Lucy Gaymer, una todoterreno que ha trabajado en el departamento de supervisión musical de Fleabag o como coordinadora de montaje y posproducción de la miniserie La viuda de Prime Video. Y sus autoras la han descrito como "un examen crudo, oscuro y divertido de la maternidad, desde la perspectiva de una mujer que no quiere serlo."

¿Quieres recibir todos los viernes en tu correo las mejores recomendaciones de cine y series? Apúntate a nuestra Newsletter.