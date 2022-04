'Caballero Luna': ¿Qué significa el poema en francés del segundo episodio?

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE CABALLERO LUNA 1x02]

La semana pasada, Marvel Studios estrenaba su primera serie programada para 2022, Caballero Luna, una de sus apuestas más desquiciantes y enigmáticas hasta la fecha. En ella, Oscar Isaac se pone la capucha blanca de un superhéroe con personalidad múltiple, a veces Steven Grant, otras Marc Spector, a las órdenes de Khonshu, dios egipcio de la luna.

El segundo episodio, que ha llegado hoy a la plataforma de la casa del ratón, nos ha dado más pistas sobre el incatalogable protagonista y sus diferentes versiones. Finalmente hemos podido saber más sobre Spector, e incluso hemos descubierto que tiene pareja, Layla, interpretada por May Calamawy.

Ella y Steven son los protagonistas de una escena en la que la ficción ha incluido un poema de Marceline Desbordes-Valmore. Se trata de la secuencia en la que, después de que Layla rescate a Steven pensando que se trata de Marc, este la lleva a su casa, donde ella descubre el libro de la poetisa francesa.

Justo en ese momento, ambos recitan parte del poema Les séparés y él asegura que ella es su poetisa favorita, a lo que Layla responde, confusa y convencida de que habla con Marc: "No, es la mía". Curiosamente, la parte que Isaac y Calamawy recitan en francés no se traduce en los subtítulos, pero significa lo siguiente: "No me escribas. Estoy triste, desearía morirme. Los veranos sin ti son como noche sombría".

Les séparés cuenta la historia de dos amantes separados, como bien indica el nombre del poema. De alguna forma, concuerda con lo que está pasando en la relación entre Layla y Marc, apartados por un Steven que evita que Marc tome el control de su cuerpo.

Asimismo, sirve para que Layla exprese sin hacerlo lo que realmente siente por Marc justo en el momento en el que le tiende los papeles del divorcio. Además, el que ella y Steven coincidan en quién es su poetisa favorita deja en evidencia la unión entre Spector y Grant.

Aún quedan cuatro capítulos en los que sin duda Caballero Luna ahondará más en la complicada relación entre estos dos enamorados. Recordemos que el mercenario se ha alejado de su pareja para protegerla mientras salda su duda con Khonshu, aunque ahora el dios egipcio ha amenazado con convertir a Layla en su nuevo avatar. Veremos cómo se resuelve esta trama romántica y trágica a partes iguales.

