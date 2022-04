'Caballero Luna' 1x02: El extraño caso de Marc Spector y Mr. Knight

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DE CABALLERO LUNA 1x02]

En 2021, y tras más de un año de sequía marvelita en gran pantalla debido a la pandemia, el MCU se expandía al mundo seriéfilo con vengadores veteranos (secundarios hasta entonces) dando continuidad a sus traumas en Bruja Escarlata y Visión, Falcon y el Soldado de Invierno y Ojo de Halcón.

Este año, sin embargo, toca introducir a nuevos héroes en este universo de capas y mallas a través de ficciones televisivas tan enigmáticas como Caballero Luna. La apuesta protagonizada por Oscar Isaac llegaba la semana pasada a Disney+ con muchas incógnitas en torno al personaje principal, prácticamente desconocido incluso entre los fans de los cómics.

En nuestra primera interacción con Steven Grant (Isaac), Caballero Luna nos hacía partícipes de su confusión, poniendo el foco sobre su trastorno de personalidad disociativo y dando pinceladas sobre sus otros 'yos'. Un Isaac entregado a la comedia física y al acento británico conseguía provocar en nosotros la desesperación del personaje, a la vez que despertaba empatía y ternura hacia él.

El segundo episodio nos adentra finalmente en el mundo de Marc Spector, el mercenario norteamericano y personalidad principal de Caballero Luna en las viñetas. Asimismo, conocemos más sobre las intenciones de Harrow, el villano líder de culto interpretado por Ethan Hawke, y entendemos la influencia de Khonshu, el dios egipcio de la luna, sobre Spector.

Spector, asesino en la sombra

En los cómics, Caballero Luna tiene múltiples personalidades, pero la de Spector, exboxeador, exmarine, agente de la CIA y mercenario, es la dominante. En el segundo episodio de la serie, acompañamos a un desorientado Grant, recién despedido tras el altercado contra Harrow y su chacal en el museo, siguiendo la pista de Marc después de haber encontrado pertenencias de este (incluido el ansiado escarabajo para resucitar a Ammit) en su casa.

En su afán por descubrir la verdad y dar sentido a lo que pasa en su interior, Grant se topa con Layla El-Faouly (May Calamawy), pareja de Marc que este intenta proteger. La interacción entre ambas personalidades brilla en una escena en la que Steven trata de convencer a Layla de que no es Marc, ella no entiende qué pasa con ese hombre al que lleva sin ver varios meses, y el mercenario insiste en que la joven no sepa nada.

La ficción sigue optando por mostrar esta doble personalidad del protagonista a través de un juego de espejos: vemos a un desconcertado Steven mirando fijamente el reflejo de Marc, mucho más presente y sin miedo a revelar su identidad para evitar que Layla corra peligro. Además, confirmaos que Khonshu devolvió la vida un Marc muerto durante una misión, y de ahí su deuda.

"Yo soy la verdadera justicia"

Entre tanto, el protagonista sigue siendo acechado por Harrow y sus hombres, que terminan por dar con él y lo trasladan a una especie de guarida donde su comunidad se autoabastece. Pese a la crítica situación, Steven se niega a ceder el control a Marc al considerarlo un asesino. Harrow desvela que fue el antiguo avatar de Khonshu, pero, tras ser desterrado, se dio cuenta de que este dios de la luna castiga demasiado tarde a los culpables.

La diosa Ammit a la que tratan de resucitar condena antes que Khonshu ya que acaba con todo aquel que vaya a cometer un crimen en el futuro, aunque se trate de niños. El escarabajo es la brújula que señala la tumba de Ammit y el bastón de Harrow contiene una pequeña dosis del poder de la deidad, por lo que este puede condenar a los futuros pecadores.

Por suerte, aparece Layla para rescatar a Steven de Harrow y le pide al protagonista que invoque el traje. Así nace una cómica escena de acción en la que Grant acaba con el traje que no es (os presentamos a Mr. Knight, la personalidad detectivesca del protagonista salida de los cómics de Warren Ellis y Declan Shalvey) y empieza a jugar con sus poderes contra un chacal invisible para los transeúntes.

La pelea transcurre en medio del tráfico, entre agresiones ridículas y puñetazos con superfuerza, y finalmente el protagonista, muy a su pesar, cede el control a Marc, quien recupera su traje y acaba con el animal. Pese a todo, el escarabajo termina en manos de Harrow, lo que obliga a Marc a dejar a Steven en el cristal y trasladarse a Egipto para saldar su deuda con Khonshu. Todo sea por evitar que el dios convierta a Layla en su próximo avatar.

El crepúsculo de los dioses (egipcios)

El gran acierto de Caballero Luna pasa por su ritmo endiabladamente entretenido. Este segundo episodio, al igual que el primero, sabe cómo hacer que la trama avance sin resultar precipitado, aunque esta vez la confusión inicial, indispensable para entender la mente de Steven en el primer capítulo, da paso a una mayor explicación del universo en el que nos estamos adentrando.

Lejos de las capas de los vengadores, de ese mundo en pausa por cinco años tras el chasquido de Thanos, esta serie plantea un nuevo escenario de dioses y escarabajos guías, de poderes ancestrales y justicieros equivocados, con Isaac y Hawke en ambos lados de la balanza.

Marvel se ha tomado así el tiempo para poner las piezas sobre el tablero, consciente de que se trataba de un personaje muy poco conocido, y ha sabido dialogar entre mitología egipcia y la abarrotada mente del protagonista, entre acción marca de la casa y humor perfectamente medido.

A la espera de ahondar más en Harrow, de momento un antagonista algo plano, y conocer más de Layla, la trama se traslada ahora a Egipto, donde la personalidad múltiple del héroe puede llegar a explosionar, abrazando el carácter más experimental de los cómics de Caballero Luna (no en vano la ficción bebe de los tebeos de Ellis y Shalvey). Confiamos en que así sea.

