'Buffy, cazavampiros': David Boreanaz defiende que Ángel fue el gran amor de Buffy

¿Ángel (David Boreanaz) o Spike (James Marsters)? Es la eterna pregunta sobre la que los fans de Buffy, cazavampiros nunca se pondrán de acuerdo. ¿Qué vampiro debía acabar con la protagonista interpretada por Sarah Michelle Gellar? Por un lado, estaba Ángel, su primer amor, el vampiro sanguinario que se había redimido, el caballero oscuro con el que siempre podía contar la cazadora.

Por otro lado, estaba el 'chico malo' con pelo rubio oxigenado y predilección por las matanzas que, sin embargo, a medida que avanzaba la serie, se iba ganando un hueco en el corazón de los espectadores (y también en el de Buffy).

Hace un mes, este debate se volvía a avivar cuando la política norteamericana Stacey Abrams afirmaba en Twitter lo siguiente: "Para ser justos, Ángel fue el novio adecuado para Buffy cuando esta estaba conociendo su poder. Spike fue el hombre adecuado con el que estar mientras ella se convertía en el poder".

"En realidad, Buffy debería haber salido con Willow", respondía Alyson Hannigan, quien diera vida a la mejor amiga de la protagonista, a Abrams. El creador Joss Whedon también opina al respecto y afirmaba que estaba de acuerdo con la conclusión a la que había llegado la política.

Sin embargo, hay un miembro del reparto que no coincide con dicha conclusión. David Boreanaz ha afirmado lo siguiente en una entrevista para The Wrap: "Todo lo que diré es esto: el amor verdadero es el primer amor y el primer amor es el amor verdadero. No creo que tengamos que continuar. Quiero decir, es bastante simple, ¿no? Pensemos en ello un segundo. Tu primer amor es tu amor verdadero, tu amor verdadero es tu primer amor. Final de la historia”.

El actor que se metió en la piel de Ángel ha añadido: "Con todo el respecto a Stacey Abrams, no estoy de acuerdo. Pero, ya sabes, está hablando la boca del personaje".

Recordemos que Buffy salió con Ángel en las tres primeras temporadas de la serie, justo antes de que Boreanaz se fuera para protagonizar Ángel, el spin-off centrado en su personaje. Tiempo más tarde, la cazadora vivió un intenso romance con Spike que conquistó a los fans. ¿Que quién convenía más a la protagonista? Nosotros nos quedamos con la respuesta de Hannigan.