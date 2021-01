'Bruja Escarlata y Visión' lanza su primera canción oficial

Si esperamos con tantas ansias Bruja Escarlata y Visiónno es solo por tratarse de la primera serie oficial de Marvel que aparecerá en Disney+, ni tampoco por devolvernos a los personajes de Paul Bettany y Elizabeth Olsen. Se trata también de que este show protagonizado por la psíquica sokoviana y el sintezoide nos promete un recorrido surreal y satírico por la historia de las sitcoms. Y ¿qué sería una sitcom sin una canción pegadiza como tema de apertura?

Este nuevo tráiler de la serie reafirma nuestras esperanzas sobre su ruptura con los arquetipos del audiovisual con superhéroes gracias a un tema compuesto por Kristen Anderson-López y Robert López, autores de las canciones de Frozen, nada menos. Pero aquí no hay ni rastro de Let It Go, sino más bien una recreación de los temas de Te quiero, Lucy, El show de Dick Van Dyke y demás series de la TV primigenia homenajeadas y parodiadas en el primer capítulo.

Pero esto no es todo: Anderson-López y López han compuesto más canciones para la serie, y según informa io9 estás se hallarán en sintonía (nunca mejor dicho) con los cambios de estilo en cada episodio. Cuando Bruja Escarlata y Visión llegue al siglo XXI, ¿significa eso que tendrá su equivalente a I'll Be There for You, el tema de Friends? Nos encantaría que fuese así, pero habrá que esperar al estreno del show el 15 de enero para descubrirlo.