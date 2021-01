'Bruja Escarlata y Visión': Esta es la traducción de la nana sokoviana de Wanda

[ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS DEL TERCER EPISODIO DE 'BRUJA ESCARLATA Y VISIÓN']

Bruja Escarlata y Visión ha resultado ser la vuelta de tuerca demente e impredecible que Marvel nos había prometido: una sitcom que homenajea a las sitcoms de nuestra vida, sin olvidar la tensión y el misterio propios del MCU. En tan solo tres capítulos, hemos acompañado a Wanda (Elizabeth Olsen) y Visión (Paul Bettany) por tres décadas distintas, del blanco y negro al color, en una idílica Westview.

En el tercer capítulo de la serie, los protagonistas se convertían en padres de mellizos tras un parto exprés que casi acaba con Visión ingresado por un ataque de nervios. Afortunadamente, entre aspiradoras que se volvían locas y con cierta ayuda de Geraldine (Teyonah Parris), Wanda conseguía dar a luz a los pequeños Tommy y Billy.

En uno de los momentos clave del episodio, cuando Visión acompañaba al doctor a la salida y Wanda se quedaba a solas con Geraldine y los pequeños, la brujita recordaba a su hermano Pietro y empezaba a cantar una nana sokoviana en su idioma natal (recordemos que se trata de una lengua ficticia del MCU).

El significado de la canción era todo un misterio hasta que algunos espectadores se dieron cuenta de que Disney había traducido la letra al portugués en los subtítulos de la serie. Según recoge The Direct,esta es la nana en inglés:

I waited for you

and this day has come.

My heart became a home

full of light,

full of light.

En castellano, la podríamos traducir de la siguiente manera:

Te esperé,

y ese día llegó.

Mi corazón se convirtió en un hogar

lleno de luz,

lleno de luz.

Aunque, aparentemente, la nana parece una sencilla canción de cuna, medios como Screen Rant han teorizado sobre la posibilidad de que se esté refiriendo al futuro superheroico de Monica Rambeau, también conocida como Geraldine en esta ficción (aquí te explicamos de qué va esto).

Pese a lo descabelladas que puedan sonar estas suposiciones, es cierto que, justo después de cantar la canción, Geraldine preguntaba a Wanda sobre Pietro: "Lo mató Ultrón, ¿verdad?". Aunque esta trataba de recular ante el recelo de bruja, su colgante con el símbolo de S.W.O.R.D. la delataba y terminaba siendo expulsada por la protagonista de Westview.

Sea como fuere, la nana sokoviana de Wanda protagonizó uno de los momentos más íntimos y emocionales del episodio 3, sin importar a quién iba dirigido su mensaje.