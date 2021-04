'Bruja Escarlata y Visión': Elizabeth Olsen desvela el regalo de despedida que le dio Kathryn Hahn (y es pura magia)

Bruja Escarlata y Visión llegó a Disney+ en enero como la primera serie de Marvel Studios para la plataforma (y el regreso del MCU tras un año de sequía pandémica) y arrasó con todo. La ficción protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany por fin arriesgó e innovó en la ficción de superhéroes con un relato sobre la pérdida pasado por la historia de las sitcoms norteamericanas.

Además de dar por fin a Elizabeth Olsen todos los minutos en pantalla que merece, Bruja Escarlata y Visión nos trajo nuevos personajes de los cómics de Marvel, como esa Agnes/Agatha Harkness interpretada por la espléndida Kathryn Hahn, bruja todopoderosa que se las ingeniaba para dirigir la comedia en la que Wanda había convertido su vida.

Olsen, que se encuentra ahora rodando Doctor Strange in the Multiverse of Madness, la secuela de Doctor Strange, en Londres, ha concedido una entrevista a Glamour UK en la que ha desvelado el regalo de despedida que Hahn le hizo tras terminar el rodaje de la serie. Y, desde luego, tiene mucho que ver con la magia que une a sus brujas en pantalla.

En palabras de la actriz, era una caja "brujesca" con cristales y piedras mágicas: "Era una pequeña caja preciosa y rara con tesoros". Un obsequio que Agatha Harkness aprobaría, sin lugar a dudas. En la entrevista, Olsen también ha elogiado a su compañera, con la que ha sido "una delicia" trabajar, según ha asegurado.

Tal y como ha explicado, Hahn se tomaba muy en serio su papel en la serie: "Me decía: 'Somos brujas. ¿No es maravilloso? Somos mujeres poderosas a las que los hombres temen, y tuvieron que asesinarnos porque tenían mucho miedo de nuestro poder, nuestra tentación y todo lo misterioso de ser una mujer. Las mujeres se convirtieron en armas, así que recuperar esta propiedad de las brujas, otra vez, es muy divertido".

Agatha Harkness ha sido uno de los grandes descubrimientos de la serie marvelita, tanto que hasta tiene éxito musical: Agatha All Along. Por lo pronto, nos despedimos de ella tras ser derrotada por una Wanda convertida en Bruja Escarlata.

La protagonista optaba por encerrar a Agatha en Westview, pero convirtiéndola en Agnes, la vecina cotilla. "No sabes lo que has desatado", le advertía Agatha: "Vas a necesitarme". "Si es así, sé dónde encontrarte", le respondía Wanda, antes de transformarla en la inofensiva Agnes. Estamos seguros de que nos queda Agatha, mentora más perversa que en los tebeos, para rato.