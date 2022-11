Bienvenidos a Contubernio 49: tráiler de la temporada 13 de 'La que se avecina'

Hubo un cambio evidente con el paso de Aquí no hay quien viva a La que se avecina, más allá de la ausencia de ciertos actores, el desembarco en otra cadena o el humor de los guiones. Se trataba del geográfico: en La que se avecina nos alejábamos del centro de Madrid (Desengaño 21, concretamente) para trasladarnos a una urbanización a las afueras, Mirador de Montepinar. Dicha urbanización ha sido el escenario de esta exitosa serie durante 12 temporadas, pero en sus últimos episodios fue expropiada y La que se avecina tuvo que ser objeto de una suerte de reboot que la emparentaría un poco más con la serie madre. Porque en la temporada 13 de La que se avecina la trama vuelve a desplazarse a un céntrico inmueble en Madrid. Su dirección, Contubernio 49.

Buena parte del reparto regular ha aceptado mudarse, con excepciones. Víctor Palmero como Alba Recio, Cristina Medina como Nines Chacón y Vanesa Romero como Raquel Villanueva han abandonado la serie, mientras que José Luis Gil tampoco ha podido mantenerse en el elenco por motivos de salud (aún así los responsables de la serie usarán su voz en off en todos los próximos episodios para que esté presente de algún modo hasta que pueda volver). Más allá de estas ausencias es Contubernio 49, naturalmente, lo más destacado de esta temporada 13, que acaba de publicar un tráiler mostrando cómo los protagonistas se adaptan a su nuevo domicilio. Jordi Sánchez, como el pescadero Antonio Recio, es muy tajante al respecto: “No me gusta el centro, no me gusta”.

Los habitantes de Mirador de Montepinar tendrán que lidiar, así, con nuevos vecinos, incluyendo a una temible presidenta de la comunidad. En La que se avecina se mantienen intérpretes como el citado Sánchez junto a Pablo Chiapella, Fernando Tejero, Loles León, Carlos Areces o Luis Merlo, y el tráiler se ofrece como un cúmulo de tortazos y de vistazos a las rocambolescas nuevas tramas que manejará la serie. La que se avecina estrenará sus tres primeros episodios en Amazon Prime Video este 18 de noviembre, para a partir de entonces lanzar otro episodio de forma semanal cada viernes. Una vez concluya la temporada en streaming de forma exclusiva, pasará a emitirse en abierto vía Telecinco.

Puedes ver el tráiler bajo estas líneas.

