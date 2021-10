'Better Things' acabará en la temporada 5: Pamela Adlon dice adiós a la serie adulta más excelente de nuestro tiempo

Nos habría gustado que durara para siempre, pero pronto habrá que decir adiós a Better Things. Pamela Adlon, su creadora, directora y protagonista, ha anunciado que la próxima temporada será la última de la serie del canal FX. La quinta temporada servirá para decirle adiós a ella y a su familia de la ficción: sus hijas interpretadas por Mikey Madison, Hannah Alligood y Olivia Edward; y su madre, encarnada por Celia Imrie.

Inspirándose en su propia vida burguesa como mujer divorciada, madre de tres hijas y actriz de más de 50 años abriéndose camino en la jungla laboral de la industria del entretenimiento en Los Ángeles, episodio a episodio Pamela Adlon ha convertido Better Things en una de las series más excelentes del último lustro. Manteniéndose a flote entre las dos aguas del drama y la comedia, la emoción de la autenticidad siempre ha sido el factor dominante en esta tierna autoficción cargada de verdad.

Seis años y dos nominaciones a los Emmy después, Better Things acabará el año que viene con una temporada cuyo rodaje tuvo que retrasarse hasta el pasado verano debido a la pandemia de covid-19. "Estaré eternamente agradecida a FX por dejarme contar historias de la misma manera que veo el mundo y me gustaría que fuera visto", ha declarado Adlon según recoge Deadline.

"Hacer esta serie ha sido mi escuela de cine. Me inclino ante mi equipo y mi elenco. No puedo esperar a que la gente descubra y redescubra Better Things. Esta va a ser la despedida de Sam Fox (por ahora). Nos vemos en la fiesta de después", concluye la actriz y creadora.

La libertad de 'Better Things'

Con el personaje de Sam Fox, Adlon ha tocado multitud de temas íntimos y sociales en el medio centenar de episodios que acabarán formando la andadura de Better Things. Desde las relaciones entre adultos a la crianza de las hijas, la rebeldía adolescente, el miedo a la vejez, la búsqueda de identidad, la relación con las exparejas, los padres, los amigos y los amantes.

Una vida llena de ramificaciones encapsulada en pura caligrafía de autoficción íntima, con cameos de colegas (Lucy Davis, Judy Gold, Mike Judge, Molly Shannon, Matthew Broderick) y el tono más libre del panorama de la teleficción. En cada episodio, de narrativa líquida e impresionista, daba la impresión de que Adlon –que dirige cada capítulo desde la segunda temporada– podía hacer cualquier cosa y hacía exactamente lo que quería.

Better Things incluso sobrevivió a la caída en desgracia de Louis CK, cocreador de la serie junto a su amiga, así como guionista y productor ejecutivo de la misma hasta la segunda temporada. Fue después cuando aparecieron las acusaciones de acoso contra el humorista por su reprobable comportamiento sexual, lo que fulminó su contrato con FX.

Posteriormente, Adlon despidió a su agente Dave Becky (también productor ejecutivo) y contrató nuevos guionistas para la serie, que de ahí en adelante continúo sin ninguna relación con Louis CK.

