Bethany Joy Lenz agradece a sus compañeros de 'One Tree Hill' su apoyo tras salir de la secta en la que estuvo 10 años

A principios de los años 2000, la televisión norteamericana seguía recreándose en los dramas adolescentes con series tan queridas entre el público joven como Dawson crece, Popular, The O.C. o One Tree Hill. Esta última, perteneciente al canal The WB (después The CW), seguía a un grupo de estudiantes de Tree Hill lidiando con sus amoríos y conflictos familiares entre pasillos de instituto y canchas de baloncesto.

Si bien los hermanos Scott, interpretados por Chad Michael Murray y James Lafferty, comenzaron siendo los protagonistas de la ficción, los personajes femeninos no tardaron en reclamar su lugar en la trama. Así, Peyton (Hilarie Burton), Brooke (Sophia Bush) y Haley (Bethany Joy Lenz) fueron ganando peso y conquistaron a los espectadores.

En la actualidad, estas actrices, grandes amigas fuera de la pantalla, tienen un podcast, Drama Queens, en el que repasan todos los episodios de la ficción que las catapultó, y desvelan anécdotas y secretos del rodaje. En julio, Lenz desveló en el podcast que estuvo 10 años en una secta, una experiencia que pretende recoger en un libro.

La intérprete ha vuelto a referirse ahora a aquellos años en una agrupación religiosa y ha destacado el papel fundamental que jugaron sus compañeros de One Tree Hill cuando decidió abandonar la secta.

Así ayudó el reparto de 'One Tree Hill' a Bethany Joy Lenz

'One Tree Hill'

En su intervención en el podcast Biscuits & Jam, Lenz ha hablado sobre su década en una secta, a la que se unió tras el éxito de la primera temporada de One Tree Hill y que abandonó en 2012. En la entrevista, la actriz ha reconocido que sus compañeros de la serie fueron fundamentales para ella cuando dejó la agrupación gracias a su "mera presencia, su profesionalidad y su amabilidad" cada día en el set de rodaje.

"Sabían que era una persona inteligente. Era una buena actriz. No puedes ser un buen actor si no eres inteligente. No puedes diseccionar un guion si no eres capaz de analizar las cosas", ha asegurado Lenz: "Pero tuve un gran punto ciego en mi vida, como todo el mundo, y el mío fue algo que tenía que resolver por mi cuenta".

Tal y como ha relatado la actriz, el reparto de One Tree Hill trató de aliviarla y confortarla durante aquella época: "Siento que muchas personas del equipo, de forma consciente o inconsciente, con su presencia, sus ánimos y haciéndome saber que aún me querían y se preocupaban por mí pese a que yo era un poco rara, marcaron una gran diferencia. Me hicieron sentir a salvo".

"Cuando llegó el momento de dejar el grupo, sentía que había muchos brazos abiertos y me sentí muy bien, fue de mucha ayuda", ha seguido recordando la intérprete que dio vida a Haley.

En agosto (vía EW), Lenz ya aseguró que One Tree Hill le había salvado la vida porque la obligaba a estar lejos de la secta durante prolongados periodos de tiempo. Asimismo, admitió que sus compañeros de reparto había intentado intervenir a menudo. "Durante un tiempo, trataron de salvarme y rescatarme", aseguró en Drama Queens: "Es maravilloso que se preocupen por ti de esa forma".

Lenz, que ha definido su paso por la secta como "10 años de abuso mental, espiritual y financiero muy intenso", quiere mostrar a personas que hayan pasado por una situación similar que "hay vida después del trauma". La actriz pretende recoger su experiencia en un libro para evitar que otras personas caigan en esta misma trampa o, en caso de que ya estén en ella, ayudarles a salir.

