Berto Romero habla de su personaje en 'El otro lado': "El patriarcado feliz no ha desaparecido, está aquí con fuerza"

(Movistar Plus+)

A finales del mes de noviembre llegaron a Movistar Plus+ los dos primeros episodios de El otro lado, la nueva serie de Berto Romero para la plataforma de streaming en la que el cómico se adentraba por primera vez en el terror sin dejar de lado la comedia. Coprotagonizada junto a su gran amigo y colaborador Andreu Buenafuente, la ficción narra las aventuras un investigador paranormal en horas bajas que tiene ante sí uno de los mayores casos de poltergeist de los últimos años en España.

Tras estrenar dos episodios semanalmente, la ficción llegó a su fin el 7 de diciembre en Movistar Plus+, siendo otra apuesta española más de la plataforma para este final de año. Los personajes tanto de Romero como de Buenafuente rozan lo caricaturesco, tanto en lo profesional como en lo personal, con actitudes que parecen sacadas de otro mundo pero que los dos actores todavía ven en el real.

La deconstrucción masculina según Berto Romero

Los dos han acudido al podcast La Script, en el que han comentado la situación actual respecto al patriarcado: "Llama mucho la atención para los hombres de mi generación lo que supone deconstruirte para construirte en algo indefinido, que todavía no sabemos muy bien hacia donde vamos, viniendo de ese mundo, el del patriarcado feliz".

Además, el cómico asegura que el patriarcado "no ha desaparecido, sino que está aquí con fuerza". Berto Romero lo califica como "el mundo del piquito" (en referencia a Luis Rubiales) y el del "eres un crack". Andreu Buenafuente incluso va un paso más allá: "Los tíos del patriarcado feliz eran una basura moral, aunque ellos no eran conscientes. Como no existía ese patrón en la sociedad que los identificara, eran felices", afirma el presentador.

El personaje de Andreu Buenafuente en 'El otro lado'

En la ficción, cuyo reparto también está conformado por nombres de la talla de Maria Botto, que acaba de aparecer en Mentiras pasajeras, Eva Ugarte (Bajo sospecha) y el director Nacho Vigalondo, Andreu Buenafuente interpreta al fantasma del doctor Estrada, un célebre comunicador de lo oculto que fue el mentor del del personaje de Romero.

El propio presentador reconoce este arquetipo de hombre patriarcal en su personaje de El otro lado, y es que la eminencia en el mundo del misterio, en palabras del Buenafuente, "rezuma eso de '¿dónde está el problema?'". Ese tipo de actitudes son a las que se refieren los cómicos, los cuales "conviven con esto".

