Baby Yoda arrasa en el desfile de Acción de Gracias

Estos días se está celebrando en EE.UU. Acción de Gracias, que acotado a este territorio suele deparar tanto una codiciada fecha de estreno para Hollywood (siendo hoy films como Encanto o Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City los grandes beneficiados) como en estampas sobradamente conocidas desde España gracias a su presencia en cine y televisión. Así, el hecho de que la efeméride dé pie a que en Nueva York se organice un gran desfile que incluye globos gigantes no es algo que nos sorprenda precisamente, como tampoco lo hace que estos globos pertenezcan a personajes famosos de la cultura pop.

Este año han desfilado por Macy’s Square Bob Esponja y la Rana Gustavo, en compañía de un invitado de excepción. Y este no es otro que Baby Yoda (mejor conocido como Grogu, pero la costumbre es la costumbre), uno de los personajes principales de The Mandalorian. La adorable criatura fue presentada al inicio de la primera temporada, y pudimos conocer más de cerca su origen a lo largo de la segunda, donde se revelaba que su verdadero nombre era Grogu y se disponía a someterse al adiestramiento Jedi. Su despedida con Mando antes de irse a entrenar se convertía, así, en uno de los grandes hitos de Star Wars, paralelamente a arrasar con nuestras lágrimas.

Desde entonces el mundo no ha olvidado a Grogu, y podemos comprobarlo a partir de las reacciones que ha desatado en redes su globo gigante aparecido en Nueva York. El globo es impresionante y muy fiel a los achuchables rasgos de la criatura, y ha terminado irrumpiendo en la TL de su padre en la ficción, Pedro Pascal. El actor no ha podido evitar compartir el vídeo con una frase a la altura de la ocasión: “Así es la wea”. Es decir, un meme chileno que a Pascal le hace mucha gracia, y que remite al “This is the way” que ejerce como lema del Mandaloriano (“Este es el camino” en español).

No hay noticias de cuándo volveremos a ver a Grogu en pantalla, puesto que la tercera temporada aún no tiene fecha de estreno y no hay certezas de que vaya a volverse a cruzar en el camino de Mando. Por lo pronto, sí hay toda una carretilla de series de Star Wars preparadas al margen de la criaturita: este 29 de diciembre Disney+ estrena El libro de Boba Fett (spin-off de The Mandalorian) y a lo largo del año que viene llegarán nuevos títulos como Obi-Wan Kenobi o Andor.

