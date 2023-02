"Es el gran papá seta": Así se hizo el Hinchado de 'The Last of Us'’

El último episodio emitido hasta la fecha de The Last of Us se titula Resiste y sobrevive. Es el quinto: a la serie le quedan cuatro capítulos por delante, y lo último que hemos visto de ella es un viaje a través de una Kansas City arrasada por parte de Joel y Ellie (Pedro Pascal y Bella Ramsey) acompañados de Henry y Sam (Lamar Johnson y Keivonn Wooard). Dicho viaje no acaba de la mejor de las formas, pues a las afueras de la ciudad los protagonistas son acorralados tanto por la milicia de Kathleen (Melanie Lynskey) como por varios infectados.

Los infectados susodichos protagonizan la escena más espectacular hasta la fecha de The Last of Us, pues entre ellos no solo encontramos varios chasqueadores sino también un nuevo tipo de humano destrozado por el hongo Cordyceps. Se trata del “bloater” o, como lo conocemos en español, el “hinchado”. Su nombre proviene de algo bien visible: los hinchados han sufrido durante muchísimo tiempo la invasión del hongo en su organismo de forma que han provocado una hinchazón gigantesca: es el zombi más voluminoso posible, desplazándose con pesadez pero siendo capaz de descuartizar fácilmente a sus víctimas.

El Hinchado en el videojuego Naughty Dog

En Resiste y sobrevive vemos cómo el hinchado arranca unas cuantas cabezas y destroza el cuerpo de Perry (Jeffrey Pierce apareciendo en la serie tras ser Tommy en los videojuegos de Naughty Dog). La secuencia ha causado un enorme impacto entre la audiencia, y ha sido posible gracias a un rodaje que duró toda una semana grabando por la noche. En ella se involucraron entre 10 y 15 extras vestidos de chasqueadores, y entre 40 y 60 como infectados en su primera fase. Solo ha hecho falta una persona para el Hinchado. Pero qué persona.

Debajo de la caracterización del Hinchado tenemos a Adam Basil, un tipo británico de 1.90 metros. Ha trabajado como especialista e intérprete de doblaje en títulos como Venom 2, Animales fantásticos y dónde encontrarlos o Rogue One: Una historia de Star Wars. Sobre todo ha formado parte de Juego de tronos durante buena parte de su andadura: en la serie de HBO (también responsable de The Last of Us) ha sido un gladiador, un oso zombi, un doble para el Perro de Rory McCann y varios Caminantes Blancos.

Barrie y Adam

En Juego de tronos Basil colaboró con Barrie Gower. Gower es un maestro de los monstruos y los efectos prácticos de índole grotesca. Ha ganado cuatro premios Emmy por su labor, desarrollando al popular Vecna de la cuarta temporada de Stranger Things y al Rey de la Noche en la susodicha Juego de tronos. Luego de conocer a Basil en la adaptación de George R.R. Martin, Bower se acordó de él para The Last of Us, pensando que era un candidato perfecto para interpretar al Hinchado del quinto episodio.

Según Bower, Basil tenía la “complexión, circunferencia y forma física” perfectas para el Hinchado, así que recomendó a Neil Druckmann y Craig Mazin que le ficharan. Lo primero que hizo entonces fue preparar un molde completo del cuerpo de Basil para dar forma al monstruo.

“Teníamos un molde completo de su cuerpo sobre el que fabricamos la prótesis con plastilina”, explica Bower a Variety. “Lo moldeamos con gomaespuma y látex espumado, que es muy ligero y esponjoso. Todo se moldeó en secciones separadas: la mitad superior, la cabeza, los brazos y las piernas. Tuvimos un equipo que fabricó todas estas partes juntas. Teníamos una cremallera en la espalda y alrededor de la cintura para poder unirlas. Tenía todos estos pliegues colgantes de hongo que ocultaban cremalleras y broches”.

Pero no bastaba con fabricar el traje. El Hinchado masacraba a la milicia en plena noche, de forma que era necesario que resaltara en la oscuridad. A Bower se le ocurrió, para ello, cubrirle de lubricante. “El traje sería muy suave, pero muy viscoso y húmedo. Lo cubrimos con esta solución gelatinosa, que hacía brillar a todos los hongos”, prosigue. “Teníamos un montón de pequeñas espinas y pelos puntiagudos perforados en su cuerpo, como pequeños crecimientos incrustados”.

Adam Basil

“Para que las formas se percibieran, teníamos que cubrirlas de brillo”. Bower calcula que el traje que fabricaron pesaba 40 kilos: algo mucho más voluminoso de lo que necesitaron hacer para Vecna, y que requirió todo el aplomo de Basil. Por suerte, el actor disfrutó de lo lindo dando vida (no-muerta) al Hinchado, como detalla vía Entertainment Weekly. Basil asegura, de hecho, que desde que se estrenó el episodio ha notado cómo el público adora al Hinchado… ¿hasta extremos inquietantes? “Parece ser un icono sexual”.

Sin pelos en la lengua (ni esporas)

“Ha capturado la imaginación de mucha gente. Alguien me preguntó si iría a su boda. Me han enviado mensajes de amor. Realmente ha sacado algo de la gente que no creo que ni ellos mismos supieran que tenían. Es el gran papá seta, se ha convertido en un meme”, bromea. Basil no aclara si el Hinchado volverá a aparecer en lo que queda de serie, pero recuerda que The Last of Us ya ha sido renovada por una segunda temporada para adaptar la Parte II.

“Esperemos que el Hinchado vuelva. Quiero decir, se escapó en la noche. Y es San Valentín. Quizá fuera a encontrarse con otro hinchado. Quizá era eso. Es difícil superarlo por lo mucho que ha cautivado la imaginación de todos”, reconoce el actor. Basil es consciente, en fin, de la emoción que ha desatado la escena en redes sociales. No solo por su presencia, sino que también habría que destacar esa ágil chasqueadora que acorrala a Ellie en un coche, y que fue traída a la vida por una acróbata de nueve años.

Por otro lado, hay que señalar que Resistir y sobrevivir hace una recreación perfecta del Hinchado del videojuego, con el matiz de que la criatura que hemos visto no dispara bombas de espora. Game Spot ha repasado en un vídeo las similitudes entre la serie y el videojuego, dando cuenta del nivel de detallismo.

How that nightmarish Bloater reveal in #TheLastOfUs Ep. 5 compares to the video game version. Which one did it better? 👀 pic.twitter.com/ZN4C4CP6Yn — GameSpot (@GameSpot) February 11, 2023

