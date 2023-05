Así ha cambiado Amaia Salamanca desde 'Sin tetas no hay paraíso' hasta su papel en 'Bienvenidos a Edén' de Netflix

Desde que Amaia Salamanca realizó su debut en 2006 con la serie SMS: Sin miedo a soñar, la actriz madrileña se ha convertido en uno de los mayores talentos de nuestro país. Sus grandes actuaciones le han permitido estar entre las mejores del panorama nacional y ha cosechado en varias ocasiones algunos premios de renombre, como la de mejor actriz.

Si su gran interpretación no ha pasado desapercibida en el mundo de la gran pantalla, sus cambios de look no han sido para menos. Hasta 16 cambios capilares ha realizado la actriz de Coslada desde que debutó en Sin tetas no hay paraíso, allá por el 2008.

A partir de ese momento, Amaia ha aparecido con un cambio de look totalmente distinto en las respectivas series o películas que ha participado: Gran Hotel, Velvet, Todos mienten o Bienvenidos a Edén, el proyecto donde se ha podido observar el cambio más radical hasta la fecha.

'Sin tetas no hay paraíso' (2008)

Amaia Salamanca y Miguel Ángel Silvestre, en 'Sin tetas no hay paraíso' Twitter

'Gran Hotel' (2011)

Amaia Salamanca, en Gran Hotel. Twitter

'Velvet' (2014)

Amaia Salamanca, en Velvet Twitter

'Todos mienten' (2022)

Amaia Salamanca, en 'Todos mienten' Twitter

'Bienvenidos a Edén' (2023)

Debut en Cannes

La primera vez que se pisa una alfombra roja de renombre debe hacerse de forma segura y decidida. Exactamente como lo ha hecho Amaia Salamanca en el Festival de cine de Cannes. La actriz española ha debutado en esta 76º edición y lo ha hecho emulando el look de la mismísima Rita Hayworth para celebrar el gran éxito de la serie de Netflix 'Bienvenidos a Edén'.

¿Quieres estar a la última de todas las novedades de cine y series? Apúntate a nuestra newsletter.