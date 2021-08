Así es Supersonic, el nuevo súper de 'The Boys' (y exnovio de Starlight)

Poco a poco, vamos conociendo nuevos detalles sobre la tercera temporada de The Boys, el fenómeno superheroico de Amazon Prime Video firmado por Eric Kripke. Como ya hemos ido contando, los nuevos episodios van a llegar cargados de nuevos y temibles personajes como Soldier Boy (Jensen Ackles), ese reverso oscuro de Capitán América que promete darte más miedo que Homelander (Antony Starr) y Stormfront (Aya Cash).

Sin embargo, Solider Boy no será el único súper al que conozcamos en la nueva entrega. Tal y como hemos sabido gracias a los adelantos que Amazon lanza a través del canal televisivo de Vought 7 on Seven (vía EW), la tercera temporada ha fichado a Miles Gaston Villanueva como Supersonic.

¿Que quién es Supersonic? Por lo pronto, sabemos que es el exnovio de Starlight (Erin Moriarty) y que en los cómics de The Boys, donde se hace llamar Drummer Boy, lidera a cierto supergrupo muy íntegro, Young Americans. Conviene señalar que, en las viñetas, Starlight formó parte de este equipo de superhéroes antes de acabar en los Siete.

Así nos lo cuenta el presentador de 7 on Seven Cameron Coleman (Matthew Edison), que se refiere al recién llegado como una "amenaza triple": "Los rumores también giran en torno a la relación de Supersonic con Starlight durante sus días como Drummer Boy y si las viejas llamas podrían reavivarse tras el regreso de este guapo héroe".

Pero más allá de su reencuentro con Starlight, la introducción de Supersonic también está vinculada a la aparición de una nueva y misteriosa organización, Global Wellness Center, una especie de centro de rehabilitación para superhéroes que dirige Vought. El nuevo personaje conoce bien el lugar ya que entró en él para lidiar con cierta adicción que no se menciona en el anuncio.

Sin duda, la tercera temporada de la ficción, que aún no ha confirmado su fecha de estreno, vendrá cargada de más violencia, más humor negro y muchos más problemas (algunos con nombres propios) para los protagonistas. Echaremos de menos a Stormfront, pero confiamos en que Solider Boy y Supersonic sean también capaces de sacar lo peor de sus compañeros de aventuras televisivas.

