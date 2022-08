Así eligió Neil Patrick Harris su pene falso para ‘Desparejado’

Después de que Neil Patrick Harris saltara a la fama como el mujeriego Barney Stinson en Cómo conocí a vuestra madre, los espectadores abrazaban su sorprendente salida del armario en 2006 a través de la revista People. Desde entonces, el estadounidense se ha convertido en una de las figuras más relevantes del colectivo LGTBI y ha intervenido en varias producciones en defensa de sus derechos. Además, su última participación en la serie de Netflix Desparejado ha supuesto el reflejo de un hombre gay en su madurez y el trato con naturalidad de los desnudos.

En la ficción creada por Jeffrey Richman (guionista y productor de Modern Family) y Darren Star (showrunner de And Just Like That... y Emily en París), Patrick Harris interpreta a un hombre que debe enfrentarse a la ruptura de su esposo, con el que mantenía una relación de 17 años. Un hecho que provoca que confronte la pérdida de su gran amor y el regreso al mercado de la soltería, a los 40 años.

Su personaje, Michael, hace uso de apps para ligar, más específicamente de Grindr, la aplicación gay de cortejo líder en todo el mundo. Una web donde prima la búsqueda de sexo, por lo que el protagonista se hace una foto de su pene para flirtear. Una instantánea que tiene toda una historia detrás, como confesaba el propio Patrick Harris para Variety.

La búsqueda de unos atributos dentro de la media

"Yo dije: '¿por qué no encontramos una buena foto online de alguien?'. Tenía que ser humilde sobre ello. Estaba un poco inseguro eligiendo un pene enorme, porque es una metabroma extraña. Tampoco quería elegir un pene pequeño, porque eso también tiene su propia broma rara. Necesitábamos algo que fuera normal, un tamaño medio", ha declarado el actor sobre la elección de la instantánea sobre el pene falso.

De hecho, uno de los personajes incluso hace mención a sus atributos masculinos. "En la escena posterior, el tipo dice que es un pene bonito. Así que tenía que ser bonito. No sé. Fue muy raro elegir". Sin embargo, pese a esta difícil decisión, el actor no ha tenido problemas en mostrar carne ante las cámaras. "Me siento más cómodo en mi piel ahora que incluso hace cinco años".

De hecho, al actor ya hemos podido verlo anteriormente ligerito de ropa en algunas producciones, llegando a posar prácticamente desnudo en la adaptación en 2014 de Hedwig y The Angry Inch, en Broadway. Lo que está claro es que nos encanta ver al norteamericano seguir explotando su vis cómica.

