Así de bien canta el reparto de 'Los Bridgerton'

Los Bridgerton, el fenómeno navideño de Netflix y la primera serie de Shonda Rhimes para el gigante del streaming, sigue conquistando espectadores un mes después de que aterrizara en la plataforma. Sus actores, antes del estreno prácticamente desconocidos entre el público internacional, se han convertido en estrellas y los fans ya esperan con ansia la llegada de la segunda temporada(aquí puedes leer todo lo que sabemos de ella), que se rodará en primavera.

Para hacer la espera más llevadera, hemos recuperado este vídeo recopilatorio en el que los intérpretes de la ficción muestran lo bien que se les da cantar:

El vídeo arranca con Luke Newton (Colin Bridgerton) entonando Rewrite The Stars, canción que cantaba Zac Efron junto a Zendaya en El gran showman.El actor, que ha estudiado teatro musical, pasó por la serie Disney Channel The Lodge, con la sacó dos discos.

En cuanto a Regé-Jean Page (Simon), tuvo un grupo de punk con su hermano en la adolescencia, e hizo el corto Don't Wait (que recoge el vídeo) en colaboración con el director y coreógrafo Lanre Malaolu.

Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), por su parte, también es cantante y compositora, y ha lanzado algunos temas, en ocasiones junto a otros artistas, como Holla, que vemos en el recopilatorio.

Su hermano mayor en la serie, Jonathan Bailey (Anthony Bridgerton), tiene una amplia trayectoria sobre las tablas, también en lo que a musicales se refiere. Dio vida a Tim Price en el musical de American Psycho y se alzó con el premio a mejor actor de reparto en un musical en 2019 por su papel de Jamie en el revival de Company. En el clip, lo vemos durante la audición para la obra The Last Five Years, entonando If I Didn't Believe in You.

¿Se animarán todos ellos a cantar en la segunda entrega? Anthony Bridgerton será el protagonista absoluto de la trama y acabamos de comprobar lo bien que se le da a Bailey expresarse con música...